Седокова рассказала, что разрушает ее жизнь

А можно отключить телефон? Он разрушает мою жизнь. Я больше никогда не поеду в отпуск с телефоном. Никогда. Оставлю его дома и вернусь через две недели, а лучше не вернусь... Фото @cooligina ??

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Aug 21, 2018 at 4:23am PDT