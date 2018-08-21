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| | Седокова рассказала, что разрушает ее жизнь

Седокова рассказала, что разрушает ее жизнь

Сегодня, 15:25

Певица совершила серьезную ошибку перед отпуском, которая вполне может испортить отдых.

Певица Анна Седокова рассказала поклонникам, что разрушает ее жизнь уже сейчас – телефон. Из-за того, что звезда не отключила его перед отпуском, есть огромный риск, что он будет испорчен. Седокова зареклась в будущем вновь брать с собой на отдых гаджеты, их непременно нужно оставлять дома. Поклонники посоветовали кумиру не идти на столь радикальные поступки и все-таки брать с собой телефон, но держать его выключенным большую часть дня.

Буквально сегодня утром настроение Анны Седоковой было прямо противоположным – звезда опубликовала короткое видео с балкона своего номера в отеле на греческом острове Миконос. В ролике звезда была сонная, счастливая, без макияжа и серьезно настроенная на продуктивную работу, во время которой хотела наблюдать удивительный морской пейзаж с шезлонга. Очевидно, из-за социальных сетей и телефона день Седоковой все-таки не был настолько продуктивен, как она ожидала.


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