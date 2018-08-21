«Филипп – Бог»: «Криворукий» диджей не помешал Киркорову великолепно провести концерт

В соцсетях фанаты буквально засыпали поп-короля отечественной эстрады комплиментами и горячо поблагодарили за концерт в Ялте.

19 августа Филипп Киркоров уже традиционно выступил в Ялте. Небольшим видеоотчетом с концерта артист поделился в своем Instagram-аккаунте. В публикации он вспомнил о выступлении, которое провел в ялтинском КЗ «Юбилейный» ровно 27 лет назад. Оно стало «историческим» не только потому, что это был первый сольный концерт исполнителя в Крыму, но и из-за путча ГКЧП, навсегда изменившего страну. Также в посте Филипп Киркоров рассказал, что ему самому выступление в этом году запомнилось не только «связью времен», но и появлением его «гражданской жены». Подписчиков украинская фанатка Татьяна Пушина, которая третий год преследует поп-короля, не удивила, но некоторые увидели в ее поведении знак судьбы: «Впервые это Вам пишу: а ведь в словах дурочки есть доля правды. Вам надо жениться, и у Вас ещё будет куча детей. Вокруг Вас столько красивых молодых женщин».

Остальным поклонникам концерт Киркорова запомнился атмосферой и яркими эмоциями, за что они его горячо поблагодарили. Некоторые даже посетовали на размеры КЗ: «Почему такие маленькие залы? Мне кажется, он бы больше собрал». Прокомментировали фанаты и работу Кати Гусевой, которая открывала шоу. Они отметили, что даже «криворукий» диждей не помешал Киркорову великолепно провести концерт: «Филип – Бог, и без Гусевой шоу было бы огонь».

Виктория Озерова