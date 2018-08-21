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| | «Филипп – Бог»: «Криворукий» диджей не помешал Киркорову великолепно провести концерт

«Филипп – Бог»: «Криворукий» диджей не помешал Киркорову великолепно провести концерт

Сегодня, 15:17

В соцсетях фанаты буквально засыпали поп-короля отечественной эстрады комплиментами и горячо поблагодарили за концерт в Ялте.

 

19 августа Филипп Киркоров уже традиционно выступил в Ялте. Небольшим видеоотчетом с концерта артист поделился в своем Instagram-аккаунте. В публикации он вспомнил о выступлении, которое провел в ялтинском КЗ «Юбилейный» ровно 27 лет назад. Оно стало «историческим» не только потому, что это был первый сольный концерт исполнителя в Крыму, но и из-за путча ГКЧП, навсегда изменившего страну. Также в посте Филипп Киркоров рассказал, что ему самому выступление в этом году запомнилось не только «связью времен», но и появлением его «гражданской жены». Подписчиков украинская фанатка Татьяна Пушина, которая третий год преследует поп-короля, не удивила, но некоторые увидели в ее поведении знак судьбы: «Впервые это Вам пишу: а ведь в словах дурочки есть доля правды. Вам надо жениться, и у Вас ещё будет куча детей. Вокруг Вас столько красивых молодых женщин».

19 августа 2018. КРЫМ, ЯЛТА. КЗ «ЮБИЛЕЙНЫЙ». СвЯзь времён , перекличка времени...19 августа 1991г, мой первый сольный концерт в Ялте, и его могло не быть из за тех исторических событий и ПУТЧА ГКЧП, который навсегда изменил ход истории нашей страны ( и не только), но не изменил, а наоборот, только закалил меня как артиста и многому научил - как в экстремальной ситуации сделать все, чтобы не сдастся, и не сломаться, и выстоять даже тогда, когда за несколько километров от тебя под дулом пистолета находится ГОРБАЧЁВ, и на тебе в этот момент миссия обьединить народ в концертном зале и на площади перед залом,и дать правильный заряд и настроение тысячам людей, у которых «подвесили» будущее и по телевизору в это время транслируют балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО».... И вот прошло 27 лет, с того вечера много всего произошло и в моей жизни и в жизни моей страны,и в вашей, но неизменно, 19 августа , из года в год,я всегда пою в Ялте, тем самым самому себе напоминаю, как в одночасье можно ВСЕ изменить , но постараться в этом хаосе не потерять себя. Листайте, и смотрите, как это было в очередной раз в этом году ,19 августа( много забавного, ЖЕНА опять объявилась и опять грозилась...????????????????), короче было весело.... А через пару часов -здесь я выложу «ЖАРИШКУ»????, в главной роли этой «жаришки» имени “IBIZA” - была АНИТА ЦОЙ @anitatsoy . А как это было? Следите за Инстаграм ???? Отдельное спасибо моим замечательным крымским поклонникам под руководством @anton_guriev2778 , поклонникам со всей страны и особенно из Татарстана, Санкт Петербурга , Украины ... Спасибо вокальной группе «FUNK ФАРЫ» за креативные синие шары свалившиеся на голову зрителей с балкона на «ЦВЕТЕ НАСТРОЕНИЯ СИНИЙ» и доставивших столько радости всем нам и главное детям в зале???????????????? Ну и конечно мерси @vjkatyaguseva за фантастический OPENIG ACT моего ШОУ «Я» by @franco.dragone и за вдохновение, и тёплую ностальгию, которую навевают ее ремиксы моих хитов за мои 30 лет на Эстраде!?? Да, кстати , именная Звезда все ещё на площади перед залом.... жива здорова, а уже четверть века прошло с того памятного момента когда нам с Аллой @alla_orfey вручили... Look by @dolcegabbana @stefanogabbana

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Остальным поклонникам концерт Киркорова запомнился атмосферой и яркими эмоциями, за что они его горячо поблагодарили. Некоторые даже посетовали на размеры КЗ: «Почему такие маленькие залы? Мне кажется, он бы больше собрал». Прокомментировали фанаты и работу Кати Гусевой, которая открывала шоу. Они отметили, что даже «криворукий» диждей не помешал Киркорову великолепно провести концерт: «Филип – Бог, и без Гусевой шоу было бы огонь».


Виктория Озерова
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