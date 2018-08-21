«Он ворвался в мою жизнь, чтобы спасти»: Королева показала, как Тарзан «изгнал» из нее «демонов»

В честь 15-летней годовщины со дня свадьбы Наташа Королева поделилась с подписчиками архивным видео, которое стало пророчеством для певицы.

Популярная артистка уже 15 лет счастлива в браке с Сергеем Глушко. Ранее она неоднократно признавалась, что именно он спас ее от обжигающей и опустошающей боли после развода с Игорем Николаевым. В честь годовщины Королева написала любимому супругу целое послание, поблагодарив за спасение.









Артистка на архивном видео, снятом в 1999 году, показала подписчикам, как Тарзан «изгнал» из нее «демонов». Наталия опубликовала ролик номера, который она придумала для выступления вместе с Глушко. Звезда упомянула о двух тяжелых годах с болью в душе после расставания с Николаевым. Певица призналась, что никогда бы не подумала, что напророчила сама себе чудо. На видео Тарзан спасает возлюбленную от демонов и исцеляет ее любовью. Королева называет сцену «чудом», ведь именно Глушко спас ее от мучительных болей. «Он ворвался в мою жизнь, чтобы спасти», - отметила певица.

Подписчики оценили оригинальную постановку Королевой, отметив, что ее креативности можно позавидовать. Фанаты выразили слова благодарности Тарзану за то, что исцелил Наталию любовью и сделал ее счастливой женщиной.

Мирослава Донцова