«Он ворвался в мою жизнь, чтобы спасти»: Королева показала, как Тарзан «изгнал» из нее «демонов»

В честь 15-летней годовщины со дня свадьбы Наташа Королева поделилась с подписчиками архивным видео, которое стало пророчеством для певицы.
Популярная артистка уже 15 лет счастлива в браке с Сергеем Глушко. Ранее она неоднократно признавалась, что именно он спас ее от обжигающей и опустошающей боли после развода с Игорем Николаевым. В честь годовщины Королева написала любимому супругу целое послание, поблагодарив за спасение.
Когда я придумала Этот номер для сольных концертов в к/з “Россия» в далеком 1999 году , я даже не могла представить что напророчила! Два сложных Года в жизни , самое трудное с чем надо было справиться это боль в ДУШЕ, обжигающая , не справедливая и опустошающая ! Были моменты , думала не смогу не справлюсь! И о, ЧУДО !!! Разогнав всех ДЕМОНОВ , ОН ворвался в мою жизнь что бы СПАСТИ!!! Завтра 15 лет как я тебе @tarzan___official сказала ДА!!! ????????????#свадьба #обручальноекольцо #символюности #джульетта #наташакоролева #20 #октября #бенефис
Артистка на архивном видео, снятом в 1999 году, показала подписчикам, как Тарзан «изгнал» из нее «демонов». Наталия опубликовала ролик номера, который она придумала для выступления вместе с Глушко. Звезда упомянула о двух тяжелых годах с болью в душе после расставания с Николаевым. Певица призналась, что никогда бы не подумала, что напророчила сама себе чудо. На видео Тарзан спасает возлюбленную от демонов и исцеляет ее любовью. Королева называет сцену «чудом», ведь именно Глушко спас ее от мучительных болей. «Он ворвался в мою жизнь, чтобы спасти», - отметила певица.
Подписчики оценили оригинальную постановку Королевой, отметив, что ее креативности можно позавидовать. Фанаты выразили слова благодарности Тарзану за то, что исцелил Наталию любовью и сделал ее счастливой женщиной.