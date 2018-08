«Он ворвался в мою жизнь, чтобы спасти»: Королева показала, как Тарзан «изгнал» из нее «демонов»

Когда я придумала Этот номер для сольных концертов в к/з “Россия» в далеком 1999 году , я даже не могла представить что напророчила! Два сложных Года в жизни , самое трудное с чем надо было справиться это боль в ДУШЕ, обжигающая , не справедливая и опустошающая ! Были моменты , думала не смогу не справлюсь! И о, ЧУДО !!! Разогнав всех ДЕМОНОВ , ОН ворвался в мою жизнь что бы СПАСТИ!!! Завтра 15 лет как я тебе @tarzan___official сказала ДА!!! ????????????#свадьба #обручальноекольцо #символюности #джульетта #наташакоролева #20 #октября #бенефис

A post shared by Наташа Королева (@koroleva__star) on Aug 20, 2018 at 6:02am PDT