Девичья глупость и нелюбовь к себе: Анфиса Чехова предупредила о вреде средств для похудения

Знаменитая ведущая разместила в своем Instagram публикацию, в которой предостерегла, что некие мошенники от ее имени рекламируют средства для похудения.

Сама же Анфиса Чехова признается, что никогда не планирует участвовать в подобных кампаниях, ведь, по ее словам, подобные препараты не наносят организму ничего кроме вреда. Чехова призналась, что употребляла данные средства только в юности, когда была «глупой и не любила себя». Подписчиков он предостерегла о том, что средства для похудения крайне вредные и потреблять их не стоит ни в коем случае.

«В юности, по причине нелюбви к себе и глупости, я пила кустарные, продаваемые из-под полы таблетки, тем самым подорвав свою вегетососудистую систему и заработав дистонию и панические атаки. Пищеварительную систему тоже пришлось много лет приводить в порядок! Вес всё равно возвращался, причем в двойном размере! И самое главное, что после всех этих таблеток, обмен веществ настолько нарушается, что уже никакие диеты не помогают!», - заявила Чехова.

Подписчики пришли к выводу, что свою голую фотографию ведущая выставила, чтобы показать, что прекрасных результатов можно достичь и без таблеток. Другие же отметили, что делается это с целью привлечения к своей персоне большего внимания.

Николай Офицеров