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| | Сексуальная Пугачева в кожаных шортах поддержала Лободу на концерте

Сексуальная Пугачева в кожаных шортах поддержала Лободу на концерте

Сегодня, 14:25

На выступление певицы в Юрмале пришла Примадонна, которая редко посещает подобные мероприятия.

 Всего три месяца прошло после того, как певица Светлана Лобода родила второго ребенка, но артистка уже погрузилась в работу. В течение всего лета этого года она выступала в рамках своего гастрольного тура, а недавно дала концерт в Юрмале. Выступление стало знаковым событием и собрало аншлаг среди зрителей. Неожиданно в VIP-зоне заметили и Примадонну российской эстрады – 69-летняя Алла Пугачева поддержала Лободу на ее концерте.

После выступления звезды сфотографировались вместе в гримерной зоне, и сексуальная Пугачева в кожаных шортах выглядела не менее привлекательно, чем Лобода в блестящем красном комбинезоне. Во время концерта Лобода представила зрителям почетную гостью, назвав ее «великой и неподражаемой».

Не так давно украинская певица в своих соцсетях опубликовала отрывов из интервью Пугачевой с Меньшиковым, где Примадонна рассказывала, как ей приходилось жертвовать общением с дочерью Кристиной из-за активной концертной деятельности. Лобода призналась, что ей очень близок этот момент из жизни артистки.


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