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| | «Идеальная»: Анюта Рай в белом кружевном боди восхитила поклонников

«Идеальная»: Анюта Рай в белом кружевном боди восхитила поклонников

Сегодня, 14:10

Модель и блогер поделилась в своем Instagram-аккаунте откровенным снимком с Санторини. Фанаты оценили не только внешний вид самой девушки, но и красивый пейзаж.

 

Анна Харахашева, более известная как Анюта Рай, продолжает ежедневно радовать поклонников в Instagram новыми фотографиями. На этот раз модель отдыхает на солнечном греческом острове Санторини. Оттуда она поделилась с подписчиками снимком своего утра и размышлениями по поводу «силы мысли» и воплощения с ее помощью мечт в реальность. Блогер рассказала, что верит в то, что именно мышление определяет жизнь человека, и каждый притягивает то, о чем думает. На снимке модель предстала в белом кружевном боди, запечатленная на кровати у обрыва над океаном. Снимок привлек внимание многих поклонников. Они отметили внешний вил самой модели и красоту пейзажа: «Идеальная», «Какая же она красивая», «Шикарная фотография», «Сказочно красиво и нежно».

За час новый пост Анюты Рай оценили более 10 тысяч пользователей. Поклонники оставили почти 100 позитивных комментариев.


Виктория Озерова
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