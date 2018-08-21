Анита Цой зажгла под «Ибицу» с Киркоровым прямо на сцене

По словам Филиппа Киркорова, это была просто импровизация, однако «зажигательный дэнс» ему очень понравился.

Поп-король продемонстрировал фрагмент со своего концерта в Ялте 19 августа, когда певец исполнял «Ибицу» на «бис». Анита Цой выскочила к нему, когда передавала цветы. Сбросив на сцене с плеч курточку, певица в лёгком летнем платье действительно зажгла, двигаясь вместе с подтанцовкой. По словам Киркорова, это прямое доказательство того, что песня нравится людям, и она очень популярна. Поп-король поблагодарил Аниту Цой за её импровизацию.

Стоит отметить, что сама певица и сама была в Ялте с концертом, отметив красоту города и подчеркнув, что обязательно вернётся сюда ещё. Слова Киркорова исполнительница пока не прокомментировала. Поклонники поп-короля согласились с тем, что «Ибица» - это действительно хорошая песня, а вот внешний вид Аниты Цой им не понравился. Певице порекомендовали срочно сесть на диету, поскольку выбранное ею платье совершенно не скрывало лишнего веса.

Ирина Летинская