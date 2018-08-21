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| | Роберт Дауни-младший намекает на возвращение к роли Шерлока Холмса

Роберт Дауни-младший намекает на возвращение к роли Шерлока Холмса

Сегодня, 13:57

Знаменитый американский актер разместил в своем Twitter GIF-картинку, на которой он изображен в образе сыщика.

 

Поклонники тут же приняли все за «чистую монету» и начали говорить на просторах сети о том, что Роберт Дауни-младший тем самым намекает на возвращение к роли Шерлока Холмса. Еще больше уверенности в них вселило то, что снимок он подписал: «Тренирую свое лицо Шерлока».

На «гифке» он щурится, надевая костюм героя и фирменную шляпу. Инсайдеры тут же начали распространять информацию о том, что Роберт Дауни-младший, вероятнее всего, вскоре снова попробует предстать перед зрителями в образе гениального детектива.

Полюбившимся зрителям дуэтом вместе с Джудом Лоу они вернутся на экраны уже в декабре 2020 года. Под вопросом остается лишь то, кто же займет кресло режиссеров, ведь, как известно, Гай Ричи объявил о том, что покидает проект.

Журналистам также удалось найти довольно интересную информацию и относительно другого, не менее знаменитого Шерлока, а именно британца Бенедикта Камбербэтча.

Создатели телевизионного шоу утверждают, что готовы снять продолжение, но только если на это согласится сам актер. За это ему заплатят весьма щедрый гонорар в 7,5 миллиона фунтов.


Николай Офицеров
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