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| | Доказано зрителями: Бузова не забыла Гриценко и намерена отвоевать его у соперниц

Доказано зрителями: Бузова не забыла Гриценко и намерена отвоевать его у соперниц

Сегодня, 14:34

Фанаты "Дома-2" считают, что ведущая всё еще испытывает к Роману тёплые чувства.

 

Вчера на ТНТ состоялась премьера рубрики о мнимой вражде ведущих «Дома-2» Ксении Бородиной и Ольги Бузовой. Роман Гриценко, ранее неравнодушно ухаживающий за Ольгой, стал первым героем нового шоу. Во время эфира ведущие обсудили Ирину Пинчук, вернувшуюся ради Романа в проект, а также новую участницу телестройки Лику Паус, которая смело заявила, что она – самая достойная кандидатура для Гриценко.

19-летняя Лика резко высказалась о Бузовой, отметив, что она, как и Пинчук, не подходит Роману. Уроженка Ростова-на-Дону заявила, что она ничем не хуже Ольги. Телеведущая вскипела от таких заявлений и в ответ оскорбила девушку, назвав ее обыкновенной и не очень красивой. «Мне надоело, что сюда приходят дамы, которые то и дело сравнивают меня с собой», - отметила Бузова. Ведущая неспроста ругается с новоиспеченной девушкой Гриценко, ведь она отобрала у нее потенциального жениха. В порыве ревности Ольга решила подойти к Роману и поцеловать демонстративно парня в щеку.

Поступок певицы не остался незамеченным, участники бурно обсудили действия Ольги. Мария Кохно, одна из участниц «Дома-2», заметила, Роману тяжело находится с Бузовой на одной площадке из-за шатких отношений между ними. Мария верит, отношения между Бузовой и Гриценко перерастут в настоящую любовь. Ксения Бородина согласилась со словами Кохно, добавив, что постоянный флирт Ольги с Романом говорит о том, что артистка не забыла ухаживания Гриценко и намерена отвоевать его у «некрасивых» соперниц.

О неравнодушии Бузовой к участнику «Дома-2» намекнула и Ирина Пинчук, заявив, что именно Ольга мешает построить ей отношения с Романом.


Мирослава Донцова
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