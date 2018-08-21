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| | «Я не ставлю рамок»: Ольга Бузова рассказала о геях и сексе на шоу «Замуж за Бузову»

«Я не ставлю рамок»: Ольга Бузова рассказала о геях и сексе на шоу «Замуж за Бузову»

Сегодня, 13:24

Популярная телеведущая Ольга Бузова заявила, что из своего шоу «Замуж за Бузову» она не будет устраивать цирк, так как на самом деле надеется найти любовь. Недавно Ольга ответила на самые интересные вопросы, где рассказала даже о сексе на проекте.

Ольга Бузова в новом интервью рассказала, чего ожидает от своего нового проекта: «Я хочу любви, я хочу полюбить сама. И если это произойдет, то я стану самым счастливым человеком. Я не ставлю себе рамок». На вопрос о геях, Бузова заявила, что не разделяет своих поклонников и дает концерт одинаково для всех. «Геев я люблю. Они честнее и порядочнее, чем мужчины традиционной ориентации», - сказала Бузова журналистам издания SUPER.

По поводу секса на проекте артистка ответила, что ей очень волнительно, так как иногда эмоции берут верх. При этом сама знаменитость открыта и готова к новым полноценным отношениям с достойным мужчиной.


Светлана Славянская
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