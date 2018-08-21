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| | Профессиональный рефлекс: У Бузовой заметили навязчивое желание тащить продолговатые предметы в рот

Профессиональный рефлекс: У Бузовой заметили навязчивое желание тащить продолговатые предметы в рот

Сегодня, 13:38

Фанаты назвали привычку певицы «оральным сексом» с микрофоном.

 

Несмотря на большое количество хейтеров, Ольга Бузова становится все более популярной, ведь даже ее критики «работают» на это, добавляя пиара. У певицы расписан каждый день до 2020 года: она участвует во многих проектах и дает концертные туры. Во время последнего из них у артистки уже не в первый раз заметили навязчивое желание тащить разнообразные продолговатые предметы в рот. Пользователи соцсетей назвали странность ведущей "Дома-2" профессиональным рефлексом, намекая на то, что именно таким образом она попала на ТВ и построила карьеру исполнительницы. Во время многих выступлений Бузова массирует микрофон ладонью, максимально приближает ко рту и даже облизывает. Но, несмотря на то, что такая манера работы с музыкальным инструментом выглядит вызывающе, это не смущает фанатов, а даже очень нравится им.

 

По всему видимому, «профессиональный рефлекс» Бузовой привлек особое внимание ее фанатов из Тулы, так как они решили порадовать певицу и испечь для нее пряник. Кондитерское изделие изготовят Тульская Медиа Группа совместно с кондитером Андреем Дмитриевым. Пряник испекут в виде большого сердца. Его вручение проведут на старте шоу «Замуж за Бузову».


Виктория Озерова
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