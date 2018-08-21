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| | Эксперт: Бузова разлагает общество и «отупляет» школьниц

Эксперт: Бузова разлагает общество и «отупляет» школьниц

Сегодня, 13:50

Современное поколение не хочет получать образование и искать работу. Оно считает, что достаточно завести страницу в Instagram и снять бюстгальтер.

 

Результаты исследования показали, что сейчас больше двух млн человек в возрасте от 15 до 24 лет не задействованы ни в трудовой деятельности, ни в учебе. Один из российских специалистов уверен, что молодежь не всегда осознано уклоняется от работы, просто на рынке России часто требуются специалисты с опытом, которого нет у свежих кадров. Кризисный психолог сообщил, что такие знаменитости, как Бузова, разлагают общество и «отупляют» школьниц. Дело в том, что глядя на Бузову, многие думают, что стоит только завести аккаунт в Instagram и снять бюстгальтер, как деньги польются рекой.

Пользователи интернет-сети также высказались по этому поводу. Один из них написал, что не стоит далеко ходить, можно посмотреть на выступления Ольги, которая прямо на сцене устраивает оральные ласки микрофону. Такое поведение приводит только к тому, что молодежь становится легкодоступной и теряет моральные ценности.

Помимо прочего, многие отрицательно отозвались о программе «Бородина против Бузовой», которую, по мнению пользователей, будут смотреть только недалекие люди.


Анна Котова
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