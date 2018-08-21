«Башню не снесло»: Ивлеева рассказала о своих заработках на рекламе в Instagram

На прямой вопрос Юрия Дудя об этой финансовой составляющей, телеведущая утвердительно ответила: «Плюс-минус».

В интервью известному видеоблогеру Анастасия Ивлеева рассказала о многих интересующих общественность вещах. Она откровенно поведала о своей работе хостес в одном из ночных клубов Санкт-Петербурга, о своих первых заработках, о личной жизни и, даже, интимных проблемах. Естественно, Дудь не мог обойтись без такого важного вопроса о деньгах, которые она зарабатывает на рекламе в своём блоге в Instagram. Анастасия подтвердила, что за одно рекламное фото она берёт около 900 тысяч рублей, а стоимость публикации видеоролика составляет 1 миллион 200 тысяч рублей. Слегка ошарашенный Юрий поинтересовался, «не снесло ли башню» от таких больших денег. На что Ивлеева спокойно ответила, что она и ранее зарабатывала такие суммы, без помощи Instagram.

Анастасия стала известной благодаря юмористическим видео, опубликованным на этой популярной платформе. В дальнейшем она вела передачу о путешествиях «Орёл и Решка» и снималась в клипах многих популярных исполнителей. Недавно она объявила об отношениях с хип-хоп-певцом Элджеем.

Дмитрий Брокгауз