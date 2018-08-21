«Максим - Вы романтик»: Галкин поразил фанатов эффектным видео в Instagram

Популярный пародист и супруг Аллы Пугачёвой Максим Галкин последние дни лета проводит вместе с семьей в Юрмале. Также Галкин не забывает и о фанатов, радуя их новыми эффектными видео в Instagram.

42-летний Максим Галкин поразил пользователей Сети своим Insta-роликом, где продемонстрировал все красоты пляжа в Юрмале. «Уже в воздухе осень», - подписал видео артист. Поклонники отметили, что Максим выглядит очень счастливым и назвали мужа пугачевой романтиком.

Уже в воздухе осень ???? A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Aug 21, 2018 at 2:20am PDT

«Максим - Вы романтик. Очень красиво», «Ну очень атмосферненько!», «Макс, как же это классно море, шум прибоя. Замечательное видео!», «Ощущение свободы !!! Красота!», «Романтик наш! Повезло Алле Борисовне», - написали поклонники Галкина, которые в сети Instagram уже почты 4 миллиона.

Светлана Славянская