Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Мнения

Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Пришельцы следят за землянами?: В Аризоне заметили три странных НЛО «Я не ставлю рамок»: Ольга Бузова рассказала о геях и сексе на шоу «Замуж за Бузову» Apple даст поклонникам iPhone более быструю беспроводную зарядку «Максим - Вы романтик»: Галкин поразил фанатов эффектным видео в Instagram Snapchat дал сбои по всему миру Плохая или хорошая привычка: Ученые выяснили, как сексуальные фантазии влияют на отношения Редкий видеоролик дефекации серого кита удивил пользователей Сети Кайли Дженнер публично унизила Дженнифер Лопес на премии MTV Сеть шокировало видео с аквалангистами, оседлавшими вымирающую китовую акулу Наркобарыга прислал в Apple Store килограмм метамфетамина «Дитя природы»: Голый Панин в образе первобытного человека освоил наскальную живопись Астролог раскрыла тайну развода Петросяна и Степаненко
| | «Максим - Вы романтик»: Галкин поразил фанатов эффектным видео в Instagram

«Максим - Вы романтик»: Галкин поразил фанатов эффектным видео в Instagram

Сегодня, 12:45

Популярный пародист и супруг Аллы Пугачёвой Максим Галкин последние дни лета проводит вместе с семьей в Юрмале. Также Галкин не забывает и о фанатов, радуя их новыми эффектными видео в Instagram.

42-летний Максим Галкин поразил пользователей Сети своим Insta-роликом, где продемонстрировал все красоты пляжа в Юрмале. «Уже в воздухе осень», - подписал видео артист. Поклонники отметили, что Максим выглядит очень счастливым и назвали мужа пугачевой романтиком.

Уже в воздухе осень ????

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on

«Максим - Вы романтик. Очень красиво», «Ну очень атмосферненько!», «Макс, как же это классно море, шум прибоя. Замечательное видео!», «Ощущение свободы !!! Красота!», «Романтик наш! Повезло Алле Борисовне», - написали поклонники Галкина, которые в сети Instagram уже почты 4 миллиона.


Светлана Славянская
Новости по теме
Максим Галкин на новом видео показал Аллу Пугачёву и подросших детей
Максим Галкин на новом видео показал Аллу Пугачёву и подросших детей

Популярный пародист Максим Галкин не перестает радовать поклонников очередной порцией семейного видео. На этот раз шоумен в Instagram засветил не только…

Как космос: Максим Галкин заворожил фанатов видео с Сахалина
Как космос: Максим Галкин заворожил фанатов видео с Сахалина

Максим Галкин показал настоящий "космос" в Instagram, которым в действительности оказался Сахалин. Юморист поделился видеосъемкой живописного пейзажа с…

«Повезло детишкам с папой!»: Максим Галкин на видео показал, как его оседлал сын
«Повезло детишкам с папой!»: Максим Галкин на видео показал, как его оседлал сын

Супруг Аллы Пугачёвой и популярный телеведущий Максим Галкин показал в соцсети новое семейное видео, на котором показал, как весело проводи время со своими…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости