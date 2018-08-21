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| | Ани Лорак показала «замену» неверному супругу

Ани Лорак показала «замену» неверному супругу

Сегодня, 12:03

Украинская певица опубликовала снимок с таинственным незнакомцем, чем очень заинтриговала поклонников. Фото артистка сопроводила смайликом в виде сердца.

 

Скандал вокруг певицы Ани Лорак и ее мужа-изменщика Мурата Налчаджиоглу до сих пор не утихает. О неверности супруга артистки рассказало видео, снятое очевидцами. Лорак по-прежнему не комментирует скандал в своей семье, но обручальное кольцо певица сняла, намекнув, что не собирается возвращаться к неверному супругу.

 

На днях Ани Лорак не на шутку заинтриговала своих фанатов. На своей странице в Instagram в разделе Stories артистка показала пользователям «замену» изменявшему ей мужу. На кадре Каролина и неизвестный мужчина в «камуфляжной» рубашке улыбаются и мило прижимаются друг к другу. Имя таинственного кавалера Лорак предпочла оставить в тайне, лишь сопроводила фото смайликом-сердечком.

Поклонники принялись гадать, кто запечатлен рядом с певицей. Многие пришли к выводу, что Ани решила отомстить неверному мужу и быстро нашла ему замену. Другие предположили, что артистка просто сфотографировалась со знакомым, чтобы заинтриговать общественность и позлить Мурата. Сама Лорак пока никак не прокомментировала загадочный снимок.


Мирослава Донцова
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