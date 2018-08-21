Проще некуда: Анна Хилькевич рассказала, какое имя выбрала для новорожденной дочки

В своем микроблоге звезда «Универа» разместила совместное фото с мужем, сделанное в больнице и рассказала, что они с супругом решили назвать малышку Марией.

«Мы решили назвать нашу вторую доченьку – Машенька или Мария. По многим причинам мы выбрали это имя. Во-первых, оно прекрасно сочетается с фамилией моего супруга. Во-вторых, имя Маша сильно изменило мою жизнь. Я думаю, все понимают, о чем я. Если бы не Мария Белова из «Универа», то я бы никогда не познакомилась с Артуром. В-третьих, имя хоть и простое, но очень глубокое», - заявила Хилькевич, пытаясь объяснить поклонникам свой выбор.

Стоит напомнить, что у Анны Хилькевич уже есть дочь и зовут ее Арианна. Родилась она в 2015 году. За несколько месяцев до этого события актриса вышла замуж за отца ребенка Артура Волкова. Для воспитания девочки актриса решила не нанимать няню и с самого рождения воспитывать Арианну ей помогала ее мать.

Следует отметить, что вторую дочку Анне пришлось ждать дольше положенного срока. Пару дней назад актриса попросила поклонников в своем Instagram избавить ее от вопросов, связанных со сроками, потому как предварительная дата родов уже прошла. Хилькевич призналась, что вопросы по типу: «Ну что? Когда?» звучат чаще, чем: «Когда новые серии «Универа»?».

Поклонникам, однако, показалось, что назвали дочку проще некуда. Анне и Артуру следовало чуть больше внимания посвятить выбору имени.

Николай Офицеров