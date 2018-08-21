Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Мнения

Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Плохая или хорошая привычка: Ученые выяснили, как сексуальные фантазии влияют на отношения Редкий видеоролик дефекации серого кита удивил пользователей Сети Кайли Дженнер публично унизила Дженнифер Лопес на премии MTV Сеть шокировало видео с аквалангистами, оседлавшими вымирающую китовую акулу Наркобарыга прислал в Apple Store килограмм метамфетамина «Дитя природы»: Голый Панин в образе первобытного человека освоил наскальную живопись Астролог раскрыла тайну развода Петросяна и Степаненко Выжить любой ценой: Почти на всех участках М4 «Дон» не ловит мобильный интернет Снова позор: Стилисты сравнили прическу Меган Маркл с рваными джинсами «Диктатор с детскими ножками»: Собчак показала «укороченные» неудачным платьем ноги «Чудовище, а не красавица»: Анна Седокова без макияжа распугала фанатов Сексологи выяснили самые оскорбительные формы супружеской измены
| | Проще некуда: Анна Хилькевич рассказала, какое имя выбрала для новорожденной дочки

Проще некуда: Анна Хилькевич рассказала, какое имя выбрала для новорожденной дочки

Сегодня, 11:48

В своем микроблоге звезда «Универа» разместила совместное фото с мужем, сделанное в больнице и рассказала, что они с супругом решили назвать малышку Марией.

 

«Мы решили назвать нашу вторую доченьку – Машенька или Мария. По многим причинам мы выбрали это имя. Во-первых, оно прекрасно сочетается с фамилией моего супруга. Во-вторых, имя Маша сильно изменило мою жизнь. Я думаю, все понимают, о чем я. Если бы не Мария Белова из «Универа», то я бы никогда не познакомилась с Артуром. В-третьих, имя хоть и простое, но очень глубокое», - заявила Хилькевич, пытаясь объяснить поклонникам свой выбор.

Стоит напомнить, что у Анны Хилькевич уже есть дочь и зовут ее Арианна. Родилась она в 2015 году. За несколько месяцев до этого события актриса вышла замуж за отца ребенка Артура Волкова. Для воспитания девочки актриса решила не нанимать няню и с самого рождения воспитывать Арианну ей помогала ее мать.

Следует отметить, что вторую дочку Анне пришлось ждать дольше положенного срока. Пару дней назад актриса попросила поклонников в своем Instagram избавить ее от вопросов, связанных со сроками, потому как предварительная дата родов уже прошла. Хилькевич призналась, что вопросы по типу: «Ну что? Когда?» звучат чаще, чем: «Когда новые серии «Универа»?».

Поклонникам, однако, показалось, что назвали дочку проще некуда. Анне и Артуру следовало чуть больше внимания посвятить выбору имени.


Николай Офицеров
Новости по теме
Анна Хилькевич шокировала новостью о второй беременности
Анна Хилькевич шокировала новостью о второй беременности

Звезда "Универа" Анна Хилькевич станет матерью во второй раз. О своей очередной беременности она рассказала сотрудникам СМИ.

Анна Хилькевич рассказала, как помочь ребёнку не заболеть
Анна Хилькевич рассказала, как помочь ребёнку не заболеть

Актриса опубликовала совместное фото с великолепной дочкой. Анна Хилькевич гордится своим ребёнком за его тягу к ЗОЖ и подсказала родителям, как помочь…

Звезда «Универа» празднует 23 февраля без мужчин
Звезда «Универа» празднует 23 февраля без мужчин

Актриса Анна Хилькевич решила провести «мужской праздник» без представителей сильного пола. Она предпочла веселиться с подругой и детьми.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости