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| | Кайли Дженнер публично унизила Дженнифер Лопес на премии MTV

Кайли Дженнер публично унизила Дженнифер Лопес на премии MTV

Сегодня, 11:32

Зрители американской музыкальной премии MTV VMA осудили звезду реалити шоу и владелицу известного косметического бренда Кайли Дженнер за её поведение во время выступления на сцене Дженнифер Лопес. Фанаты посчитали, что Кайли проявила явное неуважение к певице.

21-летняя Кайли Дженнер публично унизила Дженнифер Лопес, когда певица выступала на премии MTV VMA. Зрители заметили, как девушка все время отвлекалась от музыкального номера и не хотела смотреть на сцену. Дженнер разговаривала со своим бойфрендом Тревисом Скоттом, смеялась и целовалась с возлюбленным.

Пользователи сети Twitter стали писать, что Кайли было явно скучно на выступлении легендарной Дженнифер Лопес. Однако поклонники призвали знаменитость вести себя более, чтобы не обижать артиста на сцене, особенно когда это Джей Ло.


Светлана Славянская
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