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| | «Дитя природы»: Голый Панин в образе первобытного человека освоил наскальную живопись

«Дитя природы»: Голый Панин в образе первобытного человека освоил наскальную живопись

Сегодня, 11:02

Скандальный артист продолжает шокировать своими выходками. На этот раз он решил вспомнить и показать то, чем занимались наши предки.

 

Российский актер Алексей Панин, недавно отметившийся дебошем на самолете и нарушением ПДД на Крымском мосту, поделился с подписчиками очередным снимком с отдыха в Крыму. На фотографии актер без одежды рисует на камнях. «Когда хочется творить», - подписал уникальный первобытный кадр артист.

Очередное обнаженное фото не удивило пользователей, привыкших видеть Панина в оголенном виде. Однако «изюминка» в виде наскальных рисунков заинтересовала фолловеров. Алексея Панина с взъерошенными волосами и голым телом сравнили с первобытным человеком, который освоил наскальную живопись. «Первобытный человек, рисующий на скалах», «Из репертуара - счастливые трусов не одевают», «Наскальная живопись... Что дальше? Ремесла осваивать будешь?», - пишут юзеры. Некоторые отметили, что голый Панин на снимке похож на главного героя фильма «Парфюмер». Пользователи добавили, что кеды Панину нужно было также снять, чтобы образ первобытного человека получился более правдоподобным. «Дитя природы», «Маугли», «Ждём в Африке - у нас в таком наряде не замерзнешь», - шутят пользователи.


Мирослава Донцова
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