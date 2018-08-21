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| | Обладательница самых дорогих ягодиц примерила на себе образ скромной средневековой дамы

Обладательница самых дорогих ягодиц примерила на себе образ скромной средневековой дамы

Сегодня, 10:39

Привычные обтягивающие наряды, короткие юбки и отсутствие нижнего белья остались для Ким Кардашьян в прошлом. Теперь мать троих детей стала настоящей скромницей.

37-летняя звезда реалити-шоу привыкла эпатировать публику своими откровенными нарядами. Именно она ввела в моду велосипедки и так называемый спорт-шик. К тому же, девушка застраховала свои ягодицы на 21 миллион долларов, что сделало её пятую точку одной из самых дорогих в мире, а Кардашьян - обладательницей топ-фигуры. Всё, что примеряет на себя Ким, немедленно исчезает с полок магазинов. Таким «эффектом Кардашьян» умело пользуется муж знаменитости рэпер Канье Уэст. Его жена и мать троих детей является лицом бренда Yeezy, но для фотосессии для глянца CR Fashion Book Ким сменила привычный сексуальный образ на скромное платье в пол от Vivienne Westwood. Красная блуза с корсетом и воланами отлично сочетается с розовою юбкой в пол.

На фотосессию бывшего главного редактора французской версии журнала Vogue Карин Ройтфельд вдохновили средневековые художники, творчество которых съёмочная команда и попыталась воссоздать. В качестве модели Ким Кардашьян выбрали неспроста. Они попытались показать многогранность секс-символа Америки с помощью нетипичного для неё образа. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» призналась, что считает себя очень скромной, хотя внешне по ней не скажешь. «Люблю делать что-то, что мне не свойственно», - рассказала о своём перевоплощении телезвезда. На редкость скромный образ не особо впечатлил поклонников Ким: «Какая-то убогая фотосессия, убить стилиста и фотографа», «из дамы с таким декольте скромница сомнительная», «закрыть ноги, но вывалить грудь – это скромно?».


Яна Белова
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