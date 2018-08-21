Астролог раскрыла тайну развода Петросяна и Степаненко

Астролог программы «Давай поженимся» Василиса Володина прокомментировала громкий развод юмористов, отметив, что решение о расставании супруги приняли давно.

Володина раскрыла общественности тайну о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Своим мнением специалист поделилась в Instagram Stories. Эксперт проанализировала любовную линию артистов и пришла к выводу, что сценарий стабильности в любовном гороскопе обоих юмористов указывает на то, что развестись супруги решили уже давно, а рассказали общественности об этом только сейчас.

«Стабильность» в любовном гороскопе артистов может говорить о новых отношениях, как у Степаненко, так и у Петросяна. Приближенные к Евгению Вагановичу отметили, что не только Петросян нашел новое увлечение. Степаненко, уверяет адвокат юмориста, уже давно наладила личную жизнь.

Развод Елены Степаненко и Евгения Петросяна стал одним из самых непредсказуемых в отечественном шоу-бизнесе. Сейчас пара делит через суд нажитое имущество. По последней информации Степаненко намерена получить 57% имущества, а также планирует отнять у бывшего мужа даже наручные часы.

Мирослава Донцова