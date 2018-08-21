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| | Александр Гобозов расстался с Ольгой Жариковой

Александр Гобозов расстался с Ольгой Жариковой

Сегодня, 10:19

Пока участники «Дома-2» не сообщают о причинах такого решения. Однако поклонники надеются, что отношения влюбленных возобновятся.

 

Некоторое время назад Александр Гобозов покинул территорию телестройки вместе с любимой Ольгой Жариковой. Он всех заверял, что женится, как только брак с Алианой расторгнут. Однако недавно сама Жарикова поведала поклонникам, что они с Гобозовым расстались. Поклонники были сильно удивлены таким заявлением. Однако были и такие, которые не восприняли в серьез данное заявление. Пользователи назвали возможные причины расставания. Одной из главных является то, что у Александра сильно тесные отношения с бывшей супругой Алианой.

Дело в том, что после прихода Алианы на проекте Александр и Ольга начали часто ссориться и решили покинуть телестройку, чтобы немного сохранить отношения. Однако пока нет информации, как на разрыв отреагировала Алиана, но поклонники верят, что у бывших супругов есть шанс на восстановление семьи, поэтому в скором времени возможно возвращение Гобозова на проект.


Анна Котова
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