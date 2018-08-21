«Диктатор с детскими ножками»: Собчак показала «укороченные» неудачным платьем ноги

Фотосессия экс-кандидата в президенты снова не удалась. Во всем виноваты ноги, считают подписчики.

Ксения Собчак на своей странице в Instagram показала кадры из фотосессии, организованной на «изумрудном» побережье Сардинии. На снимках телеведущая позирует в длинном коричневом платье в белый горох. Политик показала, как нужно позировать, чтобы выглядеть идеально в кадре. В подписи к фото Собчак обратилась к своему фотографу: «Работать с тобой - всегда огромное удовольствие».









Фанаты, как ни странно, оценили образ Ксении, назвав ее красивой женщиной. Поклонники отметили, что платье ведущая подобрала удачно. «Потрясающее платье! И выражение лица мудрой и властной женщины!», «Загорелая, красивая, стильная, уверенная в себе», - пишут лестные комментарии фолловеры. Однако не всем понравился результат фотосъемки. Некоторые обратили внимание на «укороченные» ноги Собчак, заметив, что такой эффект создан неудачным платьем. «Платье «укоротило» ноги», «Диктатор с детскими ножками», «Скрещенные руки выдают «диктатора», - пишут пользователи.

Мирослава Донцова