Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Мнения

Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Выжить любой ценой: Почти на всех участках М4 «Дон» не ловит мобильный интернет Снова позор: Стилисты сравнили прическу Меган Маркл с рваными джинсами «Диктатор с детскими ножками»: Собчак показала «укороченные» неудачным платьем ноги «Чудовище, а не красавица»: Анна Седокова без макияжа распугала фанатов Сексологи выяснили самые оскорбительные формы супружеской измены Сегодня мусульмане всего мира отмечают великий праздник Курбан-байрам Очевидцы из Нью-Йорка сняли на видео гигантский НЛО «Разводилы» на приорах: На участке М4 «Дон» мошенники специально создают аварийные ситуации Ученые: Офисная работа может наносить серьезный вред здоровью «Шифруется»: жена Пескова скрывает свою геолокацию вне России из-за критики фанатов «Жуткая старуха»: 69-летняя Алла Пугачёва взбесила фанатов короткими кожаными шортами «Мамина ксерокопия»: Ксения Бородина шокировала сходством с дочерью
| | «Диктатор с детскими ножками»: Собчак показала «укороченные» неудачным платьем ноги

«Диктатор с детскими ножками»: Собчак показала «укороченные» неудачным платьем ноги

Сегодня, 10:05

Фотосессия экс-кандидата в президенты снова не удалась. Во всем виноваты ноги, считают подписчики.

 

Ксения Собчак на своей странице в Instagram показала кадры из фотосессии, организованной на «изумрудном» побережье Сардинии. На снимках телеведущая позирует в длинном коричневом платье в белый горох. Политик показала, как нужно позировать, чтобы выглядеть идеально в кадре. В подписи к фото Собчак обратилась к своему фотографу: «Работать с тобой - всегда огромное удовольствие».



Фанаты, как ни странно, оценили образ Ксении, назвав ее красивой женщиной. Поклонники отметили, что платье ведущая подобрала удачно. «Потрясающее платье! И выражение лица мудрой и властной женщины!», «Загорелая, красивая, стильная, уверенная в себе», - пишут лестные комментарии фолловеры. Однако не всем понравился результат фотосъемки. Некоторые обратили внимание на «укороченные» ноги Собчак, заметив, что такой эффект создан неудачным платьем. «Платье «укоротило» ноги», «Диктатор с детскими ножками», «Скрещенные руки выдают «диктатора», - пишут пользователи.


Мирослава Донцова
Новости по теме
Ксения Собчак показала беременный живот после поражения на выборах
Ксения Собчак показала беременный живот после поражения на выборах

Ксения Собчак опубликовала на своей странице в социальной сети снимок, сделанный еще во время беременности. Подписчики удивились выбору фотографии…

Свободу соскам: Ксения Собчак показала эротичное заземление
Свободу соскам: Ксения Собчак показала эротичное заземление

 Российская телеведущая и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак показала соответствующее фото на просторах Instagram. На снимке светская львица…

Собчак показала, как отметила День семьи
Собчак показала, как отметила День семьи

 Телеведущая и политик Ксения Собчак очень редко публикует фото собственного сына Платона. Однако в честь прошедшего Дня семьи знаменитость сделала исключение…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости