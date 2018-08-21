Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Мнения

Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Выжить любой ценой: Почти на всех участках М4 «Дон» не ловит мобильный интернет Снова позор: Стилисты сравнили прическу Меган Маркл с рваными джинсами «Диктатор с детскими ножками»: Собчак показала «укороченные» неудачным платьем ноги «Чудовище, а не красавица»: Анна Седокова без макияжа распугала фанатов Сексологи выяснили самые оскорбительные формы супружеской измены Сегодня мусульмане всего мира отмечают великий праздник Курбан-байрам Очевидцы из Нью-Йорка сняли на видео гигантский НЛО «Разводилы» на приорах: На участке М4 «Дон» мошенники специально создают аварийные ситуации Ученые: Офисная работа может наносить серьезный вред здоровью «Шифруется»: жена Пескова скрывает свою геолокацию вне России из-за критики фанатов «Жуткая старуха»: 69-летняя Алла Пугачёва взбесила фанатов короткими кожаными шортами «Мамина ксерокопия»: Ксения Бородина шокировала сходством с дочерью
| | Зрители высмеяли Мадонну за самовлюблённый трибьют Арете Франклин

Зрители высмеяли Мадонну за самовлюблённый трибьют Арете Франклин

Сегодня, 09:38

Начав говорить о легендарной Леди Соул, певица произнесла проникновенную речь о себе любимой.

60-летняя Мадонна вышла на сцену во время церемонии вручения премии MTV VMAs для того, чтобы наградить Камиллу Кабелло за лучшее видео. Прежде, чем одарить победительницу призом, она решила отдать дань уважения умершей на прошлой неделе королеве музыки соул Арете Франклин. В результате зрители услышали сумбурную речь о собственных достижениях Мадонны, о начале её творческого пути, о трудностях, которые ей пришлось преодолеть. Она вспомнила, что на прослушивании в театральную школу, она исполнила хит Франклин «Настоящая женщина». «И вот я стою перед вами, но ничего этого не было бы, если бы не наша Леди Соул!» - патетически воскликнула Мадонна.

Зрители были в недоумении. Если бы не огромный портрет Ареты Франклин на заднике сцены, было бы трудно понять, кому посвящена эта самовлюблённая речь. Пользователи сети высмеяли национальную берберскую одежду, в которую была одета экстравагантная певица. Комментаторы удивились, как ловко Мадонна обернула трибьют в свою пользу. Многие безжалостно заявляли, что при упоминании имени великой исполнительницы соул, Мадонне нужно тихонько курить в уголке. Ведь её достижения – ничто, в сравнении с вкладом в культуру Ареты Франклин.


Дмитрий Брокгауз
Новости по теме
Память Ареты Франклин почтят на Video Music Awards
Память Ареты Франклин почтят на Video Music Awards

 Участники мероприятия отдадут должное наследию исполнительницы. Как это будет сделано, не сообщается.

Легенду «соул» Арету Франклин проводят в последний путь песнями и танцами
Легенду «соул» Арету Франклин проводят в последний путь песнями и танцами

Сама панихида скорее будет напоминать праздник. Попрощаться с выдающейся певицей придут более тысячи человек.

Российские пользователи соцсетей цинично высказались о смерти Ареты Франклин
Российские пользователи соцсетей цинично высказались о смерти Ареты Франклин

 По их мнению, все переживают об ушедшей из жизни «королеве соула», но выглядит это якобы наигранно.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости