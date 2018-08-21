Зрители высмеяли Мадонну за самовлюблённый трибьют Арете Франклин

Начав говорить о легендарной Леди Соул, певица произнесла проникновенную речь о себе любимой.

60-летняя Мадонна вышла на сцену во время церемонии вручения премии MTV VMAs для того, чтобы наградить Камиллу Кабелло за лучшее видео. Прежде, чем одарить победительницу призом, она решила отдать дань уважения умершей на прошлой неделе королеве музыки соул Арете Франклин. В результате зрители услышали сумбурную речь о собственных достижениях Мадонны, о начале её творческого пути, о трудностях, которые ей пришлось преодолеть. Она вспомнила, что на прослушивании в театральную школу, она исполнила хит Франклин «Настоящая женщина». «И вот я стою перед вами, но ничего этого не было бы, если бы не наша Леди Соул!» - патетически воскликнула Мадонна.

Зрители были в недоумении. Если бы не огромный портрет Ареты Франклин на заднике сцены, было бы трудно понять, кому посвящена эта самовлюблённая речь. Пользователи сети высмеяли национальную берберскую одежду, в которую была одета экстравагантная певица. Комментаторы удивились, как ловко Мадонна обернула трибьют в свою пользу. Многие безжалостно заявляли, что при упоминании имени великой исполнительницы соул, Мадонне нужно тихонько курить в уголке. Ведь её достижения – ничто, в сравнении с вкладом в культуру Ареты Франклин.

Дмитрий Брокгауз