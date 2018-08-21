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| | «Чудовище, а не красавица»: Анна Седокова без макияжа распугала фанатов

«Чудовище, а не красавица»: Анна Седокова без макияжа распугала фанатов

Сегодня, 09:29

Пользователи Сети не оценили очередное видео в Instagram Анны Седоковой. Все дело в том, что певица и многодетная мать буквально распугала фанатов своим внешним видом без макияжа.

Анна Седокова не постеснялась на 4,5-миллионную аудиторию в своем микроблоге показаться без косметики на лице и прически. Девушка продемонстрировала прекрасные виды со своего гостиничного номера, а тем временем недоброжелатели стали обсуждать внешний вид самой певицы.

«Как болонка, ужас! Зачем это выставлять в сеть?», «А я думала, что она красотка», «Да уж…Годы, к сожалению берут свое», «Чудовище, а не красавица. Анна, не стоит публиковать подобные видео», - заявили хейтеры на страничке Седоковой в Instagram. Однако за артистку заступились преданные фанаты, которые посчитали, что Анна всегда выглядит достаточно эффектно.


Светлана Славянская
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