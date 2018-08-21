Посмертные секреты: Андрей Малахов рассказал всю правду о тайном сыне Веры Глаголевой

Актриса и режиссер ушла из жизни по причине онкологического заболевания 16 августа прошлого года. Уход артистки стал для ее близких, коллег и поклонников настоящим потрясением, ведь знаменитость до последнего скрывала свой диагноз.

Спустя год после кончины Глаголевой, один из главных ведущих страны Андрей Малахов пригласил в студию программы родных актрисы, чтобы вместе с ними вспомнить артистку.

Одной из главных неожиданностей ток-шоу стало появление в передаче мало знакомого общественности и поклонникам близкого человека Глаголевой, о котором мало кто знал. Ведущий рассказал зрителям о том, что у актрисы был крестный сын Михаил. Знаменитость к мальчику относилась с любовью и трепетом, потому, узнав, что ему нравятся плюшевые медведи, регулярно привозила ему такие игрушки из разных стран. Многие посчитали это посмертным секретом Глаголевой.

Также гостями ток-шоу стали старшая дочь Глаголевой Анна вместе со своим отцом, первым супругом артистки, Родионом Нахапетовым. Наследница актрисы утверждает, что пришла в студию без сестер, потому как Мария и Анастасия находятся в настоящий момент не в России. Тоже самое касается и ее отчима Кирилла Шубского. Анна рассказала Малахову о том, что прошедший год для нее был крайне трудным, полным на различные стрессы и волнения. Она до сих пор тоскует по маме, но, в отличие от сестер, не видит ее во сне.

Скорбит об уходе Глаголевой и ее первый супруг, актер и режиссер Родион Нахапетов. Он признался, что за прошедший год пересмотрел все картины, в которых снималась артистка, потому что там ее можно было увидеть живой.

Николай Офицеров