Валерий Меладзе направил властям Грузии прошении о получении гражданства

Говорят, что артист собирается сохранить и российское гражданство. Документы певец направил в Министерство юстиции.

Сейчас Валерий Меладзе находится в Батуми, где участвовал в концерте в честь Вахтанга Кикабидзе. Именно находясь в Грузии исполнитель направил прошение о получении грузинского подданства, однако с учетом сохранения российского. Отметим, что 15 августа в Грузии ввели закон, по которому уроженец страны имеет право подать бумаги на восстановление гражданства, если такового лишился после получения подданства другой страны. Для этого необходимо направить бумаги в Агентство развития госсервисов, которое работает при Минюсте. Однако это распространяется только до 2020 года.

Отмечается, что желающий получить гражданство должен соответствовать некоторым критериям: разговаривать на национальном языке по принятому стандарту, а также не находится в розыске и не быть кандидатом на выгон из страны. Получивший гражданство Грузии не лишиться его в случае, если получить его в другой стране.

Анна Котова