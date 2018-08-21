Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии

Мнения

Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии

 Дочь главного чиновника России позволяет себе непозволительное. Высмеивать президента разрешено не

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Очевидцы из Нью-Йорка сняли на видео гигантский НЛО «Разводилы» на приорах: На участке М4 «Дон» мошенники специально создают аварийные ситуации Ученые: Офисная работа может наносить серьезный вред здоровью «Шифруется»: жена Пескова скрывает свою геолокацию вне России из-за критики фанатов «Жуткая старуха»: 69-летняя Алла Пугачёва взбесила фанатов короткими кожаными шортами «Мамина ксерокопия»: Ксения Бородина шокировала сходством с дочерью Ежедневное употребление молока сократит риск развития диабета и ожирения Анна Седокова большим бюстом соблазнила итальянского певца Рамазотти «Украинский флаг на попе»: Светлана Лобода вызвала фурор в Сети провокационными штанами Ученые создали микроскопическую версию «Мона Лизы» при помощи миллионов бактерий Ученые разработали биоразлагаемую батарею для эффективного теста на ВИЧ На зависть Кейт Миддлтон: Свадебное платье Меган Маркл станет украшением королевской выставки
| | «Шифруется»: жена Пескова скрывает свою геолокацию вне России из-за критики фанатов

«Шифруется»: жена Пескова скрывает свою геолокацию вне России из-за критики фанатов

Сегодня, 08:01

Поклонники Татьяны Навки в последнее время заметили одну малоприятную закономерность. Они связали это с критикой, которая всё чаще звучит в адрес жены пресс-секретаря президента России.

Читатели обратили внимание, что супруга Дмитрия Пескова в своих публикациях в соцсети с удовольствием указывает своё местонахождение, если это касается территории России. Когда Навка отдыхает в Сочи или Крыму, то автоматическая геолокация Instagram показывает фанатам регион страны, где в очередной раз отдыхает жена пресс-секретаря Путина. Именно за нескончаемую праздность, подписчики страницы часто подвергают Татьяну критике. В последнее время это вызывает даже откровенную ненависть. Простые люди указывают, что на фоне всё большего ухудшения жизни россиян, самопровозглашённая элита страны потеряла всякий стыд и чувство меры, демонстрируя свой роскошный отдых.

Особенно, нелицеприятные высказывания в адрес Навки участились в связи с принятием пенсионной реформы. Очевидно, что жена Дмитрия Пескова, приняла меры по защите себя от гнева возмущенных соотечественников. Комментаторы заметили, что Навка стала скрывать своё местонахождение. Теперь в её блоге геолокация работает, когда бывшая фигуристка патриотично отдыхает на российских курортах. А во время иностранных вояжей, география её передвижений остаётся зашифрованной. Читатели не устают с негодованием отмечать лицемерие Навки и её равнодушие к проблемам страны.


Дмитрий Брокгауз
Новости по теме
Поклонники пришли в бешенство от постоянного отдыха жены пресс-секретаря Путина
Поклонники пришли в бешенство от постоянного отдыха жены пресс-секретаря Путина

Судя по социальным сетям Татьяны Навки, девушка всё своё время проводит на курортах и совершенно не беспокоится о работе.

Умеет не только коньки носить: Навка показала стройные ноги на шпильках
Умеет не только коньки носить: Навка показала стройные ноги на шпильках

 Жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и олимпийская чемпионка, по всей видимости, находится на отдыхе, откуда и опубликовала новый снимок.

Навка выложила в Instagram новое фото Пескова в красных штанах
Навка выложила в Instagram новое фото Пескова в красных штанах

Супруга пресс-секретаря президента РФ фигуристка Татьяна Навка выложила в Instagram новую фотографию, на которой запечатлен Дмитрий Песков в красных спортивных…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости