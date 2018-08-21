«Шифруется»: жена Пескова скрывает свою геолокацию вне России из-за критики фанатов

Поклонники Татьяны Навки в последнее время заметили одну малоприятную закономерность. Они связали это с критикой, которая всё чаще звучит в адрес жены пресс-секретаря президента России.

Читатели обратили внимание, что супруга Дмитрия Пескова в своих публикациях в соцсети с удовольствием указывает своё местонахождение, если это касается территории России. Когда Навка отдыхает в Сочи или Крыму, то автоматическая геолокация Instagram показывает фанатам регион страны, где в очередной раз отдыхает жена пресс-секретаря Путина. Именно за нескончаемую праздность, подписчики страницы часто подвергают Татьяну критике. В последнее время это вызывает даже откровенную ненависть. Простые люди указывают, что на фоне всё большего ухудшения жизни россиян, самопровозглашённая элита страны потеряла всякий стыд и чувство меры, демонстрируя свой роскошный отдых.

Особенно, нелицеприятные высказывания в адрес Навки участились в связи с принятием пенсионной реформы. Очевидно, что жена Дмитрия Пескова, приняла меры по защите себя от гнева возмущенных соотечественников. Комментаторы заметили, что Навка стала скрывать своё местонахождение. Теперь в её блоге геолокация работает, когда бывшая фигуристка патриотично отдыхает на российских курортах. А во время иностранных вояжей, география её передвижений остаётся зашифрованной. Читатели не устают с негодованием отмечать лицемерие Навки и её равнодушие к проблемам страны.

Дмитрий Брокгауз