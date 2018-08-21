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| | «Жуткая старуха»: 69-летняя Алла Пугачёва взбесила фанатов короткими кожаными шортами

«Жуткая старуха»: 69-летняя Алла Пугачёва взбесила фанатов короткими кожаными шортами

Сегодня, 07:43

69-летняя Алла Пугачёва продолжает удивлять поклонников своей худобой и стильными образами. На этот раз на выступление Светланы Лободы в Юрмале Примадонна явилась в мини-шортах, чем и затмила свою молодую коллегу.

Однако стоит отметить, что не все россияне оценили стильный наряд Аллы Борисовны. Многие фанаты в соцсетях стали критиковать Пугачеву, утверждая, что певица в очередной раз взбесила их своими короткими кожаными шортами. Также внимательные пользователи Сети нашли на снимки и следы фотошопа, из-за которого ноги Примадонны стали намного стройнее.

«Жуткая старуха, нельзя уже в таком возрасте сниматься для публики. Ни одна худоба и ни одни стильные шмотки не спасают», «Кажется фотошоп тут никто не видит, слишком стройные ножки и длинные», «Я б себе не пожелала такой старости. Мне кажется это очень тяжело. И вымученная улыбка на всех фотках у Пугачёвой это подтверждает», - заявили в сети Instagram фолловеры.


Светлана Славянская
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