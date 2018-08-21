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| | «Мамина ксерокопия»: Ксения Бородина шокировала сходством с дочерью

«Мамина ксерокопия»: Ксения Бородина шокировала сходством с дочерью

Сегодня, 07:39

Телеведущая предложила поклонникам сравнить свои детские фото со снимками младшей дочери Теоны.

На страницах телеведущей в социальных сетях часто мелькают фотографии двух её дочерей – 9-летней Марии и 2-летней Теоны. Поклонники Ксении Бородиной давно признали, что старшенькая – вылитый отец. Маруся, а именно так звёздная мама предпочитает называть свою дочь, родилась в браке с бизнесменом Юрием Будаговым. Отношения пары продлились недолго, и в 2011 году они развелись.

Похожа?)

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В своём Instagram-аккаунте ведущая скандального телепроекта «Дом-2» поинтересовалась у подписчиков, похожа ли дочь на неё. Ксения Бородина опубликовала своё детское фото и просто шокировала пользователей. Все как один писали, что Теона очень похожа на свою маму в детстве: «Я в шоке, одно лицо», «мамина ксерокопия» «как две капли похожи», «обалдеть, вылитая мама», «ого, вот это сходство». Поклонники телеведущей заметили, что некоторые черты лица Теона унаследовала от отца – предпринимателя Курбана Омарова. «Ксюш, тут папа постарался, а ты просто рядом постояла», «глазки точно папины, чтобы ему не обидно было», «теперь и детское фото папы хотим, чтобы сравнить», - написали в комментариях под постом.  


Яна Белова
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