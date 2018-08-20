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| | Украинцы негодуют из-за дискриминации Меладзе

Украинцы негодуют из-за дискриминации Меладзе

Сегодня, 22:50

Пользователи Instagram из Украины недовольны тем, что продюсер устроил розыгрыш бесплатного билета на концерт в Кремле.

 С официальной страницы в соцсети знаменитого продюсера Валерия Меладзе сегодня было опубликовано объявление про розыгрыш бесплатного билета на концерт Валерия Меладзе в Кремле. Поклонники творчества артиста из дальних уголков России и даже из Казахстана сразу заявили о своем желании посетить этот концерт. Дали знать о себе и украинцы, которые негодуют из-за дискриминации при розыгрыше билетов. Мало того, что розыгрыш билета будет состоится в российской социальной сети «ВКонтакте», так и сам концерт пройдет в Кремле, а не на более нейтральной территории.

Тем временем представители Валерия Меладзе обратились в Минюст Грузии для того, чтобы исполнитель смог получить грузинское гражданство. При этом артист, собирается сохранить свое российское гражданство, полученное годами ранее. Сейчас певец находиться в Батуми, где у Меладзе много родственников и близких людей.


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