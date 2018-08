Украинцы негодуют из-за дискриминации Меладзе

Сегодня нашей группе в вк 10 лет!???????? В честь этого события мы решили сделать Вам большой подарок и разыграть билет на концерт Валерия Меладзе @meladze.ru 16 ноября в Кремле!???? Ссылка на группу: https://vk.com/meladzemusic А также в сторис?? #КонстантинМеладзе #ВалерийМеладзе #MeladzeMusic

A post shared by MeladzеMusic (@meladzemusic) on Aug 20, 2018 at 7:12am PDT