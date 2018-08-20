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| | Звезда «Гарри Поттера» вышла замуж за любовника, из-за которого ее чуть не убили

Звезда «Гарри Поттера» вышла замуж за любовника, из-за которого ее чуть не убили

Сегодня, 22:43

Афшан Азад едва не погибла от рук собственного брата. Не даром существует высказывание «Восток – дело тонкое». В азиатских странах люди серьезно относятся к религиозным верованиям. Именно они чуть и не погубили актрису «Гарри Поттера».

 

Афшан Азад участвовала в съемках кинокартины о юном волшебнике. Она сыграла в «Гарри Поттере» роль Падмы Патил. Недавно мечта 30-летней красавицы бенгальского происхождения исполнилась – она вышла замуж за обожаемого любовника Набила. Свадьба состоялась в Бангладеше. Брачующиеся вышли на публику в традиционном народном наряде, а затем сменили его на классическую одежду жениха и невесты. Памятную церемонию посетили актеры «Гарри Поттера» Бони Райт и Кэтти Льюнг.

Любовь Афшан Азад и Набила чуть не завершилась трагедией. Семья девушки не приняла ее молодого человека. Родственники актрисы исповедуют мусульманство, а ее избранник является индуистом. Старший брат Афшан Азад собирался убить ее, он даже пытался задушить сестру, но ее выручила мать, хотя и назвала потом «проституткой». Отец знаменитости собирался насильно выдать ее замуж за мусульманина.

Звезду «Гарри Поттера» неоднократно избивали за ее чувства к индуисту самые близкие люди. Позже девушка сбежала и обратилась за помощью в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело, главным фигурантом которого стал брат актрисы Ашраф. После проведения расследования стражи порядка передали документы в суд. Служители Фемиды приговорили подозреваемого к лишению свободы сроком на полгода за насилие в семье. Афшан Азад перестала общаться с родственниками и всё равно вышла замуж за любимого.


Домбровский Сергей
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