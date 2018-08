"Вывалил при детях": Сумасшедший Панин разделся при юной дочери и её друзьях

Актёр окончательно перешёл границы дозволенного и теперь "светит" пенисом даже при чужих детях.

Скандальный российский актер Алексей Панин не перестает удивлять пользователей Интернета своими откровенными фотографиями. Сегодня на его странице в Instagram появился свежий снимок, на котором артист сидит на одном из крымских пляжей практически без одежды, буквально вывалив свое мужское достоинство. Рядом с Паниным играет его юная дочь вместе со своими друзьями.

Подписчики раскритиковали Алексея за то, что он "светит" членом при детях, тем более, чужих. Однако звезду не особо беспокоят недовольные комментарии зрителей, буквально неделю назад он выложил фото, сделанное также у моря. На снимке актер предстал абсолютно голым, а рядом с ним сидела такая же, полностью обнаженная, девушка. Изначально фотография не была отредактирована и на ней чётко просматривались особенности физиологии артиста, но позже Панин замазал таки все "интересные" места. Вчера на странице артиста появился еще один фотоснимок, где на переднем плане красуется оголенное тело подруги Панина, а на заднем - сам полуголый киноактер.

ДОМ СЧАСТЬЯ!???????????? #голыйпляж #Крым #горакошка #АлексейПанин #Панин #добро #Счастье #любовь ?? @dmitry.4u @sportmama_minsk A post shared by Алексей Панин (@alexeypanin99) on Aug 13, 2018 at 3:32am PDT

Несмотря на множество злых комментариев, число подписчиков в социальной сети у Алексея растет, и также есть люди, поддерживающие его жизненную позицию и поведение эдакого "честного открытого мужика".

