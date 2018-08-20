"С жиру бесятся, пока люди голодают": Жену Пескова возненавидели за роскошный отдых

Россияне не могут смириться, что семья пресс-секретаря Путина может позволить себе баню с дорогущими раками, а они – нет.

Знаменитая российская фигуристка и по совместительству супруга работника Кремля Сергея Пескова Татьяна Навка опубликовала снимок с отдыха в Сочи. На обнародованном кадре она, одетая в белый банный халат, улыбается и смотрит в камеру, а в руках держит большую тарелку, доверху заполненную варенными раками. Подпись к посту гласит: «Как же я люблю баню, ну а какая Баня в Сочи без раков!» Однако поклонники негативно восприняли снимок, под которым быстро появились комментарии по типу: «С жиру бесятся, пока люди в стране голодают».

Жену Пескова буквально возненавидели за роскошный отдых, ведь сейчас не каждый россиянин может себе позволить посетить баню, а тем более элитную, и заказать к посиделкам раков. «Хорошо быть женой чиновника», - написал один из комментаторов. Однако были и те, кто доброжелательно отнесся к фото, заметив, что фигуристка на нем выглядит естественно и молодо, прямо как ровесница своей четырехлетней дочери.