«Должно быть стыдно»: Неадекватная Гузеева обматерила и послала своих фанатов

Поклонники считают, что знаменитость перебрала с оскорблениями.

Накануне Лариса Гузеева в надежде заработать денег рекламировала в соцсети Instagram горох. Зная, что подписчики раскритикуют пропаганду продукта, она запретила писать комментарии. Пост через малый промежуток исчез, но вот подписчики как были, так и остались. Экс-поклонница Гузеевой решила пробудить совесть у знаменитости. Однако телеведущая послала подписчицу на три «интересных» буквы.

Подписчица считает, что Гузеева обманывает преданных поклонников, пытаясь «впарить» им ерунду. Однако звезда «Давай поженимся» посчитала, что никто не смеет ей указывать, как жить и отправила женщину куда подальше с помощью трех «веселых» букв.

Подобные ответы подписчикам уже были. Однажды поклонники раскритиковали снимок дочери. Гузееву разгневали комментарии и она начала всем хамить. Подписчики считают, что женщине с таким статусом и в таком солидном возрасте должно быть стыдно за свое поведение.

20 августа исполняется 10 лет телепередаче «Давай поженимся». Ведущая Роза Сябитова отметила, что за все годы программы она ни капли не постарела, а даже наоборот.