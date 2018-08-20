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| | Дочь миллиардера Потанина сыграла свадьбу во Франции за 10 млн долларов

Дочь миллиардера Потанина сыграла свадьбу во Франции за 10 млн долларов

Сегодня, 21:05

Развлекал публику на церемонии всем известный шоумен Иван Ургант.

 

34-летняя дочь олигарха Владимира Потанина сыграла свадьбу. Анастасия обменялась кольцами с 24-летним инструктором по танцам. Бракосочетание проходило во Франции. Развлекали публику звезды российской эстрады. Свадьба обошлась отцу-миллиардеру в 10 млн долларов.

Мероприятие зафиксировано на Лазурном берегу. Свадьбы прошла в лучших традициях звезд: отель усыпали живыми цветами, развлекали гостей российские знаменитости. В качестве шоумена выступил Иван Ургант, пели на церемонии Леонид Агутин, Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко. Бракосочетание обошлось Владимиру Потанину в кругленькую сумму – 10 млн долларов.

Обычно Анастасия Потанина не публикует личную жизнь напоказ. Чемпионка по аквабайку ведет аккаунт в Instagram исключительно для узкого круга, поэтому про жизнь дочери олигарха ничего толком неизвестно.

Отметим, что Владимир Потанин не собирает оставлять наследство детям. Все заработанные деньги миллиардер передаст предприятиям.


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