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| | Дакота назвала условия, на которых позволит Соколовскому общаться с дочерью

Дакота назвала условия, на которых позволит Соколовскому общаться с дочерью

Сегодня, 20:56

Солистка Дакота планирует растить дочь Мию самостяотельно. Она расстается с мужем Владом Соколовским из-за его постоянных измен.

 

По условиям Дакоты, ее супруг приезжает повидаться с наследницей два раза в неделю, когда артистки нет дома. Соколовский общается с дочерью час и уезжает. Певец не живет со своей возлюбленной, они даже не разговаривают из-за накопившихся обид. Она назвала причиной таких жестких ограничений неверность мужа.Дакота в Instagram объяснила поклонникам свое решение расстаться со своей второй половинкой. Соколовский с самого начала их отношений изменял ей. Его друзья знали о любовных похождениях певца, но покрывали его. По причине мужской солидарности Дакота оставалась в неведении о его романах. Сейчас исполнительница ничего не хочет слышать о Соколовском.

На семейный скандал, активно освещаемый российскими СМИ, отреагировал Рустам Солнцев. Участник шоу «Дом-2» удивляется наивности людей. Рустам Солнцев убежден, Соколовский бросит свою любовницу, хотя она и симпатичная. Эта девушка не является знаменитостью, поэтому заинтересует известного вокалиста и танцора лишь на время. По мнению Солнцева, Соколовскому больше подходит телеведущая Ольга Бузова или в крайнем случае Роза Сябитова. С этими женщинами артист мог бы закрутить серьезный роман.


Домбровский Сергей
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