«В центр реабилитации тебе дорога»: Подписчики уличили Волочкову в «уединенном» пьянстве на Корфу

Балерина поделилась новым видео с отдыха в «уютном уголке», где нет людей, но поклонники не оценили ее восторгов и отметили, что сбегать от общества она может только из-за одного – алкоголизма.

Анастасия Волочкова продолжает рассказывать своим поклонникам об отпуске в Греции. Накануне она призналась, что покинула «роскошный отель» ради простого и уединенного отдыха в «апартаментах» у самого берега моря, где нет людей, и она может делать все, что пожелает. Сегодня балерина продолжила восторгаться этим «уютным уголком» и поделилась видео вида со своего нового номера. Но поклонники разгадали тайну ее «побега» от людей: они уличили ее в «уединенном» пьянстве на Корфу. Многие принялись вопрошать, от чего же могла сбежать балерина, и другие нашли простое объяснение: «Вот это убожество ты реально заслужила. Дешманский хостел и перезрелые огурцы со срезанной кожурой под водяру», «Иди на лечение, пропитуха, в уединение ей надо. В центр реабилитации тебе дорога», «Бухая в хлам».

Некоторые пользователи отметили, что Анастасии Волочковой даже отдыхать не от чего: «Где она работает? Уже много лет, как из балета выгнали. Спит дома целыми днями», а другие пошутили про шпагат: «Без шпагата как-то скучно».

Виктория Озерова