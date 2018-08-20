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| | «В центр реабилитации тебе дорога»: Подписчики уличили Волочкову в «уединенном» пьянстве на Корфу

«В центр реабилитации тебе дорога»: Подписчики уличили Волочкову в «уединенном» пьянстве на Корфу

Сегодня, 20:31

Балерина поделилась новым видео с отдыха в «уютном уголке», где нет людей, но поклонники не оценили ее восторгов и отметили, что сбегать от общества она может только из-за одного – алкоголизма.

 

Анастасия Волочкова продолжает рассказывать своим поклонникам об отпуске в Греции. Накануне она призналась, что покинула «роскошный отель» ради простого и уединенного отдыха в «апартаментах» у самого берега моря, где нет людей, и она может делать все, что пожелает. Сегодня балерина продолжила восторгаться этим «уютным уголком» и поделилась видео вида со своего нового номера. Но поклонники разгадали тайну ее «побега» от людей: они уличили ее в «уединенном» пьянстве на Корфу. Многие принялись вопрошать, от чего же могла сбежать балерина, и другие нашли простое объяснение: «Вот это убожество ты реально заслужила. Дешманский хостел и перезрелые огурцы со срезанной кожурой под водяру», «Иди на лечение, пропитуха, в уединение ей надо. В центр реабилитации тебе дорога», «Бухая в хлам».

Найти уединение и спрятаться на пару дней в уютном уголке Корфу-так здорово!???????? Красивый сад, вид фантастический из комнаты, цветы разнообразные, закаты фантастические, море просто шелковое и ласковое с чистейшей водой. Но главное! Здесь нет людей!???? И все это словно для меня одной.???????????????? В такой казалось бы простоте столько прелести, красоты и чистоты. Я так рада, что я сюда попала.???????? #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #corfu #luxuryholidays #luxury #travel #greece

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Некоторые пользователи отметили, что Анастасии Волочковой даже отдыхать не от чего: «Где она работает? Уже много лет, как из балета выгнали. Спит дома целыми днями», а другие пошутили про шпагат: «Без шпагата как-то скучно».


Виктория Озерова
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