«В центр реабилитации тебе дорога»: Подписчики уличили Волочкову в «уединенном» пьянстве на Корфу

Найти уединение и спрятаться на пару дней в уютном уголке Корфу-так здорово!???????? Красивый сад, вид фантастический из комнаты, цветы разнообразные, закаты фантастические, море просто шелковое и ласковое с чистейшей водой. Но главное! Здесь нет людей!???? И все это словно для меня одной.???????????????? В такой казалось бы простоте столько прелести, красоты и чистоты. Я так рада, что я сюда попала.???????? #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #corfu #luxuryholidays #luxury #travel #greece

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Aug 20, 2018 at 9:35am PDT