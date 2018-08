«Живете ради лайков»: Поклонники обвинили Анфису Чехову в тунеядстве

Вот вы меня часто спрашиваете: Когда же я работаю? А всё дело в том, что я очень редко выкладываю фото рабочих процессов, потому что не вижу, что бы вам это нравилось. Под рабочими фотками лайков меньше всего, комменты совсем жидкие. Из чего я делаю вывод, что вам больше нравятся фотографии моей вне рабочей жизни. А вы, ориентируясь лишь на фото в инстаграм, строите предположения, что я веду праздный образ жизни и только и делаю, что путешествую и развлекаюсь. Вот, например сейчас мы с моей подругой и партнером @bykovaekaterina вовсю разрабатываем и отшиваем новую осенне-зимнюю коллекцию для нашего бренда @by.che.dress Процесс этот лишен инстаграмного гламура, и его даже сложно сфотографировать красиво ?????? Посмотрим по вашим лайкам, насколько вам интересно смотреть, как я работаю ???????????? А вообще, у меня к вам вопрос: Какие есть пожелания по осенним новинкам? Чего вам не хватает в вашем гардеробе?

