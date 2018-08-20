«Живете ради лайков»: Поклонники обвинили Анфису Чехову в тунеядстве

Ведущая считала, что фото с работы не интересуют ее подписчиков, а те подумали, что Чехова постоянно отдыхает и веселится.

Анфиса Чехова активно ведет личный микроблог в Instagram и часто делится с поклонниками снимками и своими размышлениями. Но в последнее время поклонники стали отмечать, что ведущая редко рассказывает о своей работе. В одном из последних постов она поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им то, чем они занимаются по жизни, и получила множество едких замечаний. Поклонники отметили, что сама Анфиса Чехова только то и делает, что отдыхает, и обвинили ее в тунеядстве. Ведущая в новой публикации попыталась оправдаться. Она отметила, что фотографировать рабочий процесс не удобно, а снимки получаются «не гламурными» и набирают мало лайков и комментариев. Также Анфиса Чехова опровергла обвинения поклонников в тунеядстве, отметив, что по фотографиям в соцсетях не стоит судить об ее образе жизни.

Некоторых поклонников такое объяснение не убедило. Одни обвинили звезду в погоне за лайками, а другие посоветовали чаще рассказывать о работе: «Лайки не показатель. У меня их вообще нет))) и ничего)) не жалуюсь. Рабочие моменты нужны. Иначе все совсем работать перестанут», «Живете ради лайков и комментов. А я думала, что хоть Вы не из тех, кто за этим гонится!».

Виктория Озерова