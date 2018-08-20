«Живете ради лайков»: Поклонники обвинили Анфису Чехову в тунеядстве

Ведущая считала, что фото с работы не интересуют ее подписчиков, а те подумали, что Чехова постоянно отдыхает и веселится.
Анфиса Чехова активно ведет личный микроблог в Instagram и часто делится с поклонниками снимками и своими размышлениями. Но в последнее время поклонники стали отмечать, что ведущая редко рассказывает о своей работе. В одном из последних постов она поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им то, чем они занимаются по жизни, и получила множество едких замечаний. Поклонники отметили, что сама Анфиса Чехова только то и делает, что отдыхает, и обвинили ее в тунеядстве. Ведущая в новой публикации попыталась оправдаться. Она отметила, что фотографировать рабочий процесс не удобно, а снимки получаются «не гламурными» и набирают мало лайков и комментариев. Также Анфиса Чехова опровергла обвинения поклонников в тунеядстве, отметив, что по фотографиям в соцсетях не стоит судить об ее образе жизни.
Вот вы меня часто спрашиваете: Когда же я работаю? А всё дело в том, что я очень редко выкладываю фото рабочих процессов, потому что не вижу, что бы вам это нравилось. Под рабочими фотками лайков меньше всего, комменты совсем жидкие. Из чего я делаю вывод, что вам больше нравятся фотографии моей вне рабочей жизни. А вы, ориентируясь лишь на фото в инстаграм, строите предположения, что я веду праздный образ жизни и только и делаю, что путешествую и развлекаюсь. Вот, например сейчас мы с моей подругой и партнером @bykovaekaterina вовсю разрабатываем и отшиваем новую осенне-зимнюю коллекцию для нашего бренда @by.che.dress Процесс этот лишен инстаграмного гламура, и его даже сложно сфотографировать красиво ?????? Посмотрим по вашим лайкам, насколько вам интересно смотреть, как я работаю ???????????? А вообще, у меня к вам вопрос: Какие есть пожелания по осенним новинкам? Чего вам не хватает в вашем гардеробе?
Некоторых поклонников такое объяснение не убедило. Одни обвинили звезду в погоне за лайками, а другие посоветовали чаще рассказывать о работе: «Лайки не показатель. У меня их вообще нет))) и ничего)) не жалуюсь. Рабочие моменты нужны. Иначе все совсем работать перестанут», «Живете ради лайков и комментов. А я думала, что хоть Вы не из тех, кто за этим гонится!».