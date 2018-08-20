Солист «Руки вверх» Сергей Жуков вернулся домой после нескольких операций

Недавно музыкант отменил все летние выступления, так как почувствовал себя плохо. Позднее он попал в больницу.

В конце прошлого месяца солист группы «Руки вверх» отменил летние гастроли из-за здоровья. Со временем стало известно, что Сергею Жукову уже сделали две операции, и он готовится к третьей. Для успокоения поклонников певец записал для них обращение, но диагноз все равно не сообщил. Накануне Жуков разместил в сети фото детей и заявил, что скоро он сними встретиться. Общественность выяснила, что сейчас исполнитель уже дома, но каждый день должен посещать врача. Друзья музыканта поведали, что он не находится в больнице и не привязан к кровати, тем более скоро его семья вернется из отпуска. Несколько недель назад супруга Сергея Жукова Регина Бурд и их дети Ника, Энджел и Мирон находились на отдыхе в Испании. Фанаты обрадовались, что здоровью их кумира ничего не угрожает, и он уже поправляется.

До этого экс-продюсер исполнителя поведал о возможных причинах ухудшения здоровья. По его словам, на это могла повлиять бурная молодость, когда певец употреблял алкоголь, а также то, что Сергей то набирает килограммы, то скидывает.

Анна Котова