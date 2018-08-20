Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии

Мнения

Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии

 Дочь главного чиновника России позволяет себе непозволительное. Высмеивать президента разрешено не

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Анна Седокова большим бюстом соблазнила итальянского певца Рамазотти «Украинский флаг на попе»: Светлана Лобода вызвала фурор в Сети провокационными штанами Ученые создали микроскопическую версию «Мона Лизы» при помощи миллионов бактерий Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии Ученые разработали биоразлагаемую батарею для эффективного теста на ВИЧ На зависть Кейт Миддлтон: Свадебное платье Меган Маркл станет украшением королевской выставки Звезда телесериала «Универ. Новая общага» снова стала мамой «Позор»: Фанаты выяснили секрет «увеличения» груди Бузильды «Ты что, болеешь чем-то?»: Ведущую Машу Малиновскую фанаты заподозрили в анорексии «Повезло старому грузину»: Веру Брежневу фанаты снова сравнили с Ким Кардашьян Миллиардерша в гневе: Кайли Дженнер впервые прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным «С голым торсом и соской во рту»: Стас Костюшкин празднует 47-летие
| | Алек Бодуин остался недоволен сексуальным фото дочери

Алек Бодуин остался недоволен сексуальным фото дочери

Сегодня, 18:51

Айрленд Элиси Болдуин с детства мечтала быть моделью и сейчас не стесняется демонстрировать свое тело.

 Дочь знаменитых актеров Ким Бейсингер и Алека Болдуина Айрленд Элиси Болдуин с самого детства говорила о том, что мечтает быть моделью. Однако за ее далеко не модельные параметры в начале карьеры она постоянно подвергалась критике в СМИ. Только в последние годы знаменитость смогла добиться внушительных успехов в модельном бизнесе, но на достигнутом останавливаться не собирается.

Часто в ее аккаунте в соцсетях появляются достаточно откровенные и провокационные снимки, но одним таким сексуальным фото дочери остался недоволен Алек Болдуин. «Нет. Просто… нет», - написал знаменитый киноактер. Сам Болдуин является не таким уж активным пользователем социальных сетей, поэтому можно только догадываться, что именно так возмутило его в посте дочери. Фанаты тут же вступились за девушку, потребовав от Болдуина перестать контролировать ее жизнь.


Новости по теме
Айленд Болдуин ради защиты животных снялась в обнаженном виде
Айленд Болдуин ради защиты животных снялась в обнаженном виде

Айленд Болдуин, которая приходится дочерью знаменитой семейной пары Алека Болдуина и Ким Бейсингер, снялась в обнаженном виде в поддержку проходящей акции по…

Алек Болдуин рассмешил дочку, засунув наушник в необычное место
Алек Болдуин рассмешил дочку, засунув наушник в необычное место

Малышка не смогла сдержать смеха, заливаясь хохотом в машине.

Дочь Алека Болдуина показала свою роскошную грудь
Дочь Алека Болдуина показала свою роскошную грудь

Дочь известного голливудского актера Алекса Болдуина Ирландия порадовала фанатов своей пышной грудью. На снимке модель предстала перед поклонниками в…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости