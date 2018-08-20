Алек Бодуин остался недоволен сексуальным фото дочери

Айрленд Элиси Болдуин с детства мечтала быть моделью и сейчас не стесняется демонстрировать свое тело.

Дочь знаменитых актеров Ким Бейсингер и Алека Болдуина Айрленд Элиси Болдуин с самого детства говорила о том, что мечтает быть моделью. Однако за ее далеко не модельные параметры в начале карьеры она постоянно подвергалась критике в СМИ. Только в последние годы знаменитость смогла добиться внушительных успехов в модельном бизнесе, но на достигнутом останавливаться не собирается.

Часто в ее аккаунте в соцсетях появляются достаточно откровенные и провокационные снимки, но одним таким сексуальным фото дочери остался недоволен Алек Болдуин. «Нет. Просто… нет», - написал знаменитый киноактер. Сам Болдуин является не таким уж активным пользователем социальных сетей, поэтому можно только догадываться, что именно так возмутило его в посте дочери. Фанаты тут же вступились за девушку, потребовав от Болдуина перестать контролировать ее жизнь.