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| | «Фигура огонь»: Поклонники сравнили Ольгу Бузову с Кендалл Дженер

«Фигура огонь»: Поклонники сравнили Ольгу Бузову с Кендалл Дженер

Сегодня, 18:47

Новый снимок певицы в Instagram вызвал восхищение поклонников. Фанаты буквально засыпали звезду комплиментами, похвалив ее за выбор наряда и прически.

 

Ольга Бузова поделилась с поклонниками в Instagram новым снимком. На нем звезда предстала в черном облегающем платье-миди и туфлями-лодочками в тон. Образ ведущая дополнила крупными сережками-кольцами и короткими локонами. Фото певица подписала известным выражением: «Того, кто не по зубам, едят глазами и сплетнями». На этот раз поклонники засыпали Ольгу Бузову комплиментами. Многие отметили, что такие платья ей очень идут, другие обратили внимание на прическу. Также пользователи похвалили певицу за хорошую физическую форму, некоторые даже сравнили ее с Кендалл Дженер: «Фигура огонь», «Почему все говорят, что у Кендалл Дженнер красивое тело, а Бузову высмеивают? Да у них одинаковое тело!», «Олечка, какая вы красивая женственная. Супер люблю вас», «Очень красивая с такой прической», «Как тебе идут такие платья».

Менее чем за час публикация собрала более 165 тысяч лайков. Прокомментировали пост около полторы тысячи человек.


Виктория Озерова
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