Астролог назвала семью принца Гарри и Меган Маркл прочной и счастливой

Василиса Володина назвала 19 мая 2018 года – самой удачной датой для заключения брака.

Астролог из «Давай поженимся» Василиса Володина назвала семью принца Гарри и Меган Маркл прочной и счастливой. После свадьбы пары 19 мая 2018 года в Сети многократно появляется информация о том, что в целом отношения герцогов Сассекских складываются отлично. В то же время не все каждый экстрасенс говорил о том, что и будущем в королевской паре все будет так же хорошо.

Вчера Володина похвалила фото со свадьбы актрисы и принца. Кроме того, астролог одобрительно отозвалась о выбранной для бракосочетания дате. В целом от союза Меган Маркл и принца Гарри Володина ждет «королевской картинки, а не скандалов».

Недавно эксперты в вопросах красоты заметили интересный факт: Маркл в последнее время не выпрямляет волосы, хотя раньше постоянно применяла химические средства для этого. Предположительно, герцогиня Сассекская отказалась от химии в косметике для того, чтобы оградить от ее пагубного влияния своего еще нерожденного ребенка. СМИ уверены, что в настоящее время Маркл уже беременна.