Звезда «Счастливы вместе» мог скончаться из-за ВИЧ-инфекции

В возрасте 40 лет артист Александр Исаков умер в больнице от двусторонней пневмонии.

Звезда сериала «Счастливы вместе» 40-летний Александр Исаков мог скончаться из-за болезни, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции. Ранее поклонники артиста предполагали, что их кумир ушел из жизни из-за врачебной ошибки – медики не смогли диагностировать вовремя двустороннюю пневмонию. Недавно стало известно, что причиной его заболевания мог быть прогрессирующий вирус иммунодефицита человека, который и спровоцировал стремительное развитие болезни.

Коллеги Исакова сообщают, что его смерть стала полной неожиданностью для них, так как больным человеком он никогда не выглядел. При этом друзья актера говорят о том, что у него не было явного физического интереса к женщинам, а однажды его друг из Италии или Англии подарил ему дорогой автомобиль. Сам Исаков не комментировал личную жизнь.

ВИЧ-инфекция унесла немало жизней знаменитостей. Среди них певец Фредди Меркьюри, писатель Айзек Азимов, философ Мишель Фуко.