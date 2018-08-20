«Лучше бы вы стреляли друг в друга»: Поклонники назвали новое шоу Бузовой «убогим»

Звезда в своем Instagram-аккаунте анонсировала выход программы «Бородина против Бузовой». Но, несмотря на то что шоу еще не вышло, подписчики последней уверены, что это будет очередной провал.

Более 13 миллионов человек следят за Ольгой Бузовой в Instagram, но, судя по многим комментариям, большинство из них вовсе не поклонники ее творчества, так как ведущая вызывает у них не восхищение, а чувства равно противоположные этому. Ольга Бузова едва успела анонсировать выход шоу «Бородина против Бузовой», как проект уже раскритиковали: поклонники назвали его «убогим» и «противным». Многие уверены, что шоу даже не стоит смотреть, так как оно окажется провальным: «Вот уверенна программа будет убога!», «На Бузову и так противно было смотреть, эта передача добавила негатива. Сама себе внушила, что она красотка, сама себя возомнила умной».

Подписчики обвинили Ольгу Бузову в том, что она хочет пропиарится любой ценой, и даже посоветовали, как поднять рейтинги: «Боже, что только не придумают, чтобы хайпануть, что дальше то будет?», «Дальше будет ад!», «Лучше бы вы стреляли друг в друга», «Интересно, а драка будет? Ради рейтингов».

Виктория Озерова