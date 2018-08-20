«Притворяются и играют на публику»: Общественность переживает на счет брака Трампа

Супруга главы США Меланья намного свободнее и раслабленее чувствует себя, когда рядом нет мужа. Также есть слухи, что супруги и во все не живут вместе.

В американских изданиях почти каждый день появляется информация о браке Дональда и Меланьи Трамп. Из-за того, что распространяются разговоры, что супруги на грани разрыва, общественность переживает по этому поводу. Крайне нестабильная ситуация в семье может стать причиной необдуманных решений президента США, а также может привести к началу третьей мировой войны. Экс-работник Белого дома признался, что Дональд и Меланья постоянно притворяются и играют на публику, показывая счастливый брак, а на самом деле они даже не понимают друг друга. Издания пишут, что чета Трампов не спят в одной постели, а когда куда-то летают, то заказывают два раздельных номера. Отметим, что общественность почти ничего не знает о личной жизни Меланьи, так как она общается с узким кругом, в основном со старшей сестрой и родителями.

Помимо домыслов, есть и доказательства, что в семье Трампа не все гладко. Дело в том, что глава США выкидывает мебель, которую приобретала первая леди. Руководитель по связям Миланьи Трамп проинформировала, что супруга трампа остается независимой женщиной, а по поводу конфликтов заявила, что ничего такого в семье президента США нет.

Анна Котова