«Не транс, как Бузова»: Поклонники сравнили Анастасию Костенко с Кейт Миддлтон

Сегодня наша Милана приобрела свою Святую покровительницу???????????? ???????? P.S. Я и моя кума Ксюнчик!?? Всю мою беременность находилась рядом ???? #таинствокрещения #крестины #ilovemylife

A post shared by ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94) on Aug 20, 2018 at 3:17am PDT