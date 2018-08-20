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«Не транс, как Бузова»: Поклонники сравнили Анастасию Костенко с Кейт Миддлтон

Сегодня, 17:12

Модель в своем Instagram рассказала, что они с супругом Дмитрием Тарасовым окрестили дочь, и поделилась новым снимком. Поклонники отметили, что Анастасии Костенко идет материнство, а от снимка веет спокойствием и умиротворением.

 

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко окрестили свою дочь Милану. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказала сама модель и поделилась снимком с празднования. Поклонников фотография восхитила, они буквально рассыпались в комплиментах. Многие отметили, что снимок получился очень нежным и умиротворенным: «Смотрю на фото, такое освещение и наряды, чувство корабля и Титаника», «Как с картинки», «Такая нежная фотография». Некоторые даже сравнили модель с многодетной матерью и супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон, отметив, что ей очень идет материнство: «Настюня! Вы так походите на Кейт Мидлтон. Благородная красота у вас) Поздравляю!», «Анастасия, Вам очень идёт быть мамой, растите маленькую зайку и становитесь мамой обязательно ещё!».

Не укрылось от внимания поклонников, что празднование супруги Тарасовы провели в ресторане «Чайка», где в это же время проходила пресс-конференция экс-супруги футболиста Ольги Бузовой. В связи с этим они и вспомнили последнюю: «Не транс, как Бузова», «Стоит девушка: ни голой попы, ни синих волос, ни рукава-тату - глаз не отвести. И песнями всех не задалбывает».


Виктория Озерова
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