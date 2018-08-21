Костенко с Тарасовым крестили дочь и показали новые фото из роддома

Молодая мать опубликовала фото с коляской и крестной матерью на борту яхты.

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов недавно крестили дочь и показали новые фото из роддома в своих аккаунтах в соцсетях. На снимках после крестин молодая мать стоит рядом с коляской и крестной матерью своего ребенка на борту корабля. В подписи к этим снимкам Костенко рассказала, что ее кума находилась радом с ней в течение всей беременности.

Также модель обнародовала новые фото из роддома, на которых запечатлены моменты перед родами, во время рождения ребенка, а также первые фото матери, отца и новорожденной Миланы. По словам Костенко, черно-белая фотосессия была сделана в рамках проекта «Первый крик».

Сегодня стало известно, что Тарасов с Костенко и новорожденной дочерью приехал на пресс-конференцию бывшей жены Ольги Бузовой в столичный ресторан «Чайка». Как именно прошла встреча с футболиста и телеведущей – неизвестно. Есть предположение, что Тарасов не собирался встречаться с Бузовой, а просто решил пообедать в любимом заведении.