Костенко с Тарасовым крестили дочь и показали новые фото из роддома

???? Съемка на роды???? Очень много человек попросили мое мнение на этот счёт. Вернусь в прошлое, в конец ноября. ???????????Это был самый первый визит в госпиталь, я шла по коридорам и просто не могла оторвать взгляд от черно-белых фотографий. Мое внимание украл снимок, где новоиспеченный отец одной рукой держал на руках только что родившегося малыша, а другой зажал слезные каналы. Меня это тронуло до глубины души, я как будто сама телепортировалась в тот ответственный и волшебный день.???????? Смахнув слезу я твёрдо решила, что хочу такие же памятные моменты. Магия черно-белого попала в самое сердце. От провожающей меня медсестры я узнала, что это нашумевший проект #ПервыйКрик (согласитесь, название таинственное и ответственное). Каждое посещение Лапино начиналось и заканчивалось просмотром настенных фотографий. Я подписалась на страницу первого крика и обливалась слезами от каждой публикации видео и фото.????Ближе к родам я связалась с замечательной девушкой, мамой этого проекта, имя которой - Кадрия. Все нюансы обсудили и просто ждали день Х, который случился на две недели раньше ??????. Целый день со мной была ??????? фея -Яна. Она появилась словно из неоткуда. Светлая, лучезарная, знающая все, что меня ждало в тот день. Каждую секунду она поправляла мне волосы и увлажняла мои ????. Яна, дорогая, если ты читаешь этот пост, я хочу извиниться. Были моменты, когда мы гуляли во время схваток и Яна попала в самый пик, когда ничего не слышишь и не видишь по 20 секунд в каждой минуте. Я даже не представляю, как на тебя смотрела, когда ты просила вернуться на прежнее место, чтобы сфотографировать последние минуты моего, ещё не пустого, живота. Ах, да... в ответственный момент, в заключительную часть, становится все равно на все. Есть только ты и твоя задача- помочь ребёночку появиться на свет. В момент жадного глотания воздуха и инструкций врача, забываешь о нахождении фотографа, в этот день перед которой ты оголяешь все: и тело, и душу. Все присутствующие стали частью великого- Рождения человека. ( продолжение в карусели?)

