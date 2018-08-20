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| | Негатив и брезгливость: Хамовитые ведущие «Давай поженимся» отпраздновали юбилей

Негатив и брезгливость: Хамовитые ведущие «Давай поженимся» отпраздновали юбилей

Сегодня, 16:39

Знаменитое шоу о соединении сердец отметило 10 лет работы. За это время из нормальной программы она превратилось в неописуемый бред.

 

В сети ведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова опубликовала короткое видео, посвященное юбилею программы, на котором ведущие принимали поздравления. На записи показано, как участники поздравляют ведущих с торжеством, а они при этом мило улыбаются. К поздравлениям также присоединись и подписчики Сябитовой, которые пожелали дальнейшего успеха на телевидении. Однако были и такие пользователи, которые в других соцсетях оставили не совсем лестные комментарии. Многие писали, что за 10 лет программа перестала быть прежней. Сейчас она насквозь пропитана негативом и вызывает брезгливость. Помимо того, ведущие хамят, с несказанной наглостью выпрашивают подарки, а участницы на всеобщее обозрение выставляют свое грязное белье.

Один из пользователей написал, что из-за приглашений на шоу бывших парней и девушек создается впечатление неадекватности организаторов проекта. Однако больше всего хейтеры просят или заменить Розу Сябитову и Ларису Гузееву, или вообще закрыть шоу, так как оно превратилось в муть.


Анна Котова
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