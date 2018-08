Негатив и брезгливость: Хамовитые ведущие «Давай поженимся» отпраздновали юбилей

Нашей программе «Давай Поженимся» - 10 лет! 10 лет мы помогаем людям соединять сердца. 10 лет мы решаем проблемы женихов и невест, учим уму и разуму. Благодаря программе, родилось уже много детей, а некоторые уже пойдут в школу. Я поздравляю всех нас с этим замечательным праздником! Ура а а а! #давайпоженимся #сябитовароза #1канал #семья #давайпоженимся10

