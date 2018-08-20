"Свежа и прекрасна": Фанаты восхитились помолодевшей Бузовой с новой прической

Звезда шоу «Дом-2» в преддверии выхода новой программы «Замуж за Бузову» полностью сменила имидж. Впервые её внешность нахваливают, а не критикуют и поливают грязью.

Давние фанаты Ольги Бузовой помнят ее блондинкой с каре. После начала отношений с футболистом Дмитрием Тарасовым знаменитость перекрасилась и сменила прическу. Теперь же она избавилась от наращенных волос и выглядит посвежевшей. На изменение внешности звезды моментально отреагировали поклонники. Они восхитились помолодевшей Бузовой. Фанатам понравилась новая прическа артистки. Телеведущая постоянно выкладывает новые фотографии в Instagram, рассказывая подписчикам о событиях своей жизни.

Пользователи прокомментировали снимки Бузовой словами: «Свежа и прекрасна, как в поле цветок. Замечательно смотрится с новой прической, даже трудно узнать сначала». Большинство юзеров положительно отнеслись к трансформациям внешности солистки.

В рамках предстоящего шоу на сердце Бузовой будут претендовать 15 мужчин. Съемки телепроекта уже завершились, а значит звезда определилась с победителем. Перед началом показа передачи «Замуж за Бузову» состоялась пресс-конференция в ресторане «Чайка». В этом заведении папарацци заметили Дмитрия Тарасова со своей новой женой Анастасией Костенко и дочерью Миланой. Футболист отказался общаться с журналистами.

Недавно Бузову заметили в Сочи вместе с интересным молодым человеком. Поклонники предполагают, что артистка изменила облик из-за нового любовника.

Домбровский Сергей