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| | "Свежа и прекрасна": Фанаты восхитились помолодевшей Бузовой с новой прической

"Свежа и прекрасна": Фанаты восхитились помолодевшей Бузовой с новой прической

Сегодня, 16:37

Звезда шоу «Дом-2» в преддверии выхода новой программы «Замуж за Бузову» полностью сменила имидж. Впервые её внешность нахваливают, а не критикуют и поливают грязью.

 

Давние фанаты Ольги Бузовой помнят ее блондинкой с каре. После начала отношений с футболистом Дмитрием Тарасовым знаменитость перекрасилась и сменила прическу. Теперь же она избавилась от наращенных волос и выглядит посвежевшей. На изменение внешности звезды моментально отреагировали поклонники. Они восхитились помолодевшей Бузовой. Фанатам понравилась новая прическа артистки. Телеведущая постоянно выкладывает новые фотографии в Instagram, рассказывая подписчикам о событиях своей жизни.

Пользователи прокомментировали снимки Бузовой словами: «Свежа и прекрасна, как в поле цветок. Замечательно смотрится с новой прической, даже трудно узнать сначала». Большинство юзеров положительно отнеслись к трансформациям внешности солистки.

В рамках предстоящего шоу на сердце Бузовой будут претендовать 15 мужчин. Съемки телепроекта уже завершились, а значит звезда определилась с победителем. Перед началом показа передачи «Замуж за Бузову» состоялась пресс-конференция в ресторане «Чайка». В этом заведении папарацци заметили Дмитрия Тарасова со своей новой женой Анастасией Костенко и дочерью Миланой. Футболист отказался общаться с журналистами.

Недавно Бузову заметили в Сочи вместе с интересным молодым человеком. Поклонники предполагают, что артистка изменила облик из-за нового любовника.


Домбровский Сергей
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