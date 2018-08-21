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| | «Мой любовник - чемпион Москвы по кунилингусу»: Малиновская похвасталась бойфрендом «с пробегом»

«Мой любовник - чемпион Москвы по кунилингусу»: Малиновская похвасталась бойфрендом «с пробегом»

Сегодня, 01:30

Телеведущая поделилась с подписчиками эмоциями от орального секса с любовником-чемпионом.

 

На днях Маша Малиновская похвасталась любовными умениями своего бойфренда. На своей странице в Instagram звезда рассказала о самом интимном. Маша призналась, что ее любовник – чемпион Москвы по кунилингусу, к тому же «с пробегом». Ведущая заметила, что ее «не битый» и «не крашеный» возлюбленный «заводится с пол-оборота». Малиновская добавила, что ее парень – редкость в это время – «коробка не механика, а автомат». В добавок Мария отметила, что технических осмотр ее чемпион по куни проходит регулярно. Позже Малиновская решила упомянуть о еще одном нюансе: «Петькин автомат уж не одно поколение пережил!».

Фанаты знаменитости оценили ее чувство юмора и решили развить тему дальше. «Думаю, у Петьки, автомат навернулся после этого поста!», «Петька сдал экстерном!», «он Кунилингвистический институт заканчивал или гений – самоучка?», - пишут пользователи. «В отместку стань чемпионкой мира по Минету», - предложили Маше фанаты. Некоторые шутки Малиновской не понравились, и она с сарказмом ответила хейтерам, отметив, что их языки пощекотали ее в нужном месте.

Ранее Дана Борисова намекнула на наркозависимость Малиновской, однако та опровергла информацию коллеги. Фанаты начали переживать за здоровье Маши, отметив, что она сильно похудела.


Мирослава Донцова
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